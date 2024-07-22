‘KKTC kalkınacak’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile Kıbrıs Türk halkına büyük fayda sağlayacak yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programına katılmak üzere geldiği KKTC’den dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Bu tarihi günde Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağların bir kez daha vurgulandığını dile getiren Erdoğan, bundan 50 sene önce olduğu gibi bugün de ana vatan ve garantör devlet olarak Kıbrıs Türkü'nün yanında olduklarını ifade etti. İki devletli modelin, Kıbrıs meselesinin yegane çözüm yolu olduğunun gün geçtikçe daha net ortaya çıktığını belirten Erdoğan, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının çözüm yolunda bugüne kadar her türlü fedakarlığı gösterdiğini vurguladı. Ambargolara rağmen Kıbrıs Türkleriyle devlet hizmetlerinin layıkıyla sürdürülebilmesi için birlikte çalıştıklarını hatırlatan Erdoğan, belediyelerin, devlet kurumlarının ve şirketlerin tüm imkanlarıyla Kıbrıs Türk halkına destek olduğunu söyledi.

Tüm alanlarda katkı sürecek

Geçen yıl Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının hizmete alındığını anımsatan Erdoğan, konut projelerinden, ulaştırma yatırımlarına, elektronik devlet hizmetlerinden sağlığa, savunmadan eğitime kadar her alanda KKTC'nin kalkınmasına katkı sağladıklarını aktardı. Erdoğan, 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile Kıbrıs Türk halkına büyük fayda sağlayacak yeni projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası alanda maruz kaldığı haksız izolasyonun kaldırılması için de gayretlerinin sürdüğünü anlatan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında Kuzey Kıbrıs'ın hak ettiği yeri alması için gerekeni yaptıklarını ifade etti. Erdoğan, Tatar'ın, Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Zirvesi'ne katılmasının bu bakımdan son derece anlamlı olduğunu, gelecek süreçte bunu yeni adımların takip edeceğini dile getirdi.

İsrail’in katliamları kimseye fayda sağlamaz

Erdoğan, İsrail'in yaptığı katliama ortak olmanın ne Rumlara ne Yunanistan’a fayda sağlayacağını belirtti. Erdoğan, Güney Kıbrıs'ın İsrail ile yaptığı doğal gaz çalışmalarına Türkiye'nin katılmadığı süreçlerin barış getirmeyeceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin şu anda dört tane sondaj gemisi olduğunu hatırlatan Türkiye Cumhurbaşkanı, "Şimdi de beşinciyi alıyoruz. Güney Kıbrıs’ın başkalarının kuyruğuna takılmadan kendi gücüne inanarak çalışması lazım." dedi.

Onlar askeri üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı binasıyla, Kuzey Kıbrıs Parlamento binası inşaatı yaptıklarını belirterek, "Onları bir göreyim, durum nedir dedim. Her ikisi de muhteşem birer bina oluyor. Allah nasip ederse en geç Kasım ayı ortalarında bitecek. Bu iki bina, başkanlık binasıyla parlamento binası bittiği zaman, yanında da oraya hizmet verecek gayet güzel bir mescit yapılıyor. Herhalde bu üslerden daha önemli bir şey yok. Onlar askeri üs yapıyor, biz siyasi üs yapıyoruz. Çalışmayı en güzel şekilde devam ettireceğiz." dedi.

