'Uyarıcı ve yol gösterici'

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt Yeşilada Lions kulübü Başkanı Özge Beyatlı ve yönetim kurulu üyeleri, 11 Temmuz Basın Günü münasebetiyle Diyalog Medya Grubu Genel Yayın yönetmeni Reşat Akar'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Diyalog medyanın doğru ve tarafsız yayınlarından övgüyle söz eden kulüp başkanı Özge Beyatlı, 2005 yılından beri karşılıksız hizmet anlayışıyla özelde Güzelyurt bölgesinde genelde ise tüm ülkede ihtiyaçlı çocuklara el uzatmayı vizyon edildiklerini söyledi.



Geçmiş dönemlerde olduğu gibi eğitimde ve sağlık alanında ihtiyaçlara göre yardım yaptıklarını belirten Beyatlı, bunun mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Ekip arkadaşlarıyla yine eğitimde ve sağlıkta gerekli yardımları yapmaya devam edeceklerini kaydeden Beyatlı, Diyalog Medya’nın doğru ve tarafsız haberlerinden dolayı Akar’a teşekkür ederken geçmiş 11 Temmuz Basın gününü kutladı.

Diyalog Medya Genel Yayın yönetmeni Reşat Akar ise kabulde yaptığı konuşmada Lions Kulüplerinin başarılı çalışmalarını izlediğini, her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.