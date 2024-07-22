Garantisiz çözüm istiyor

“Zorluklar çözüm müzakerelerini terk etmeye sebep değil” diyen Rum Müzakereci Menelaos Menelau müzakere sürecinin en önemli dönüm noktalarını analiz etti ve “1960 anlaşmalarının etnik ayrımlarını müzakere kazanımlarıyla aşıyoruz” dedi.

Menelau Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü nedeniyle Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide, uluslararası toplumun iki toplum tezini değil, tek yolun Kıbrıs sorununun siyasi eşitliği olan tek federal devlet olduğu tezini kabul ettiği görüşünü ortaya koydu. Menelau, Rum tarafının eskiden beri Türk tarafının taleplerine karşı tavizkar politika izlendiği eleştirilerinin de doğru olmadığını söyledi.

“1974 olaylarından sonra gerçekçi davranarak iki bölgeli, iki toplumlu federasyon, tarihi uzlaşı, ardından da AB üyeliğini başardık” diyen Menelau Kıbrıs’ın AB üyeliğinden sonra Kıbrıs sorununun Türkiye’nin AB ile ilişkileriyle bağlantılı kılındığını söyledi.

Menelau, Kıbrıs sorununun artık AB üyesi bir devletin meselesi olarak anıldığını, bunun müzakerelerin ve çözümün en özlü yönlerine eklendiğini belirterek, bunu 2006’da varılan yakınlaşmalarda, 9 Temmuz Talat-Papaduopulos anlaşmasında, 2015-17 Anastasiadis-Akıncı anlaşmasında ve Crans Montana’da gördüklerini kaydetti.

AB’'ye üye olunması nedeniyle 2004 ve sonrasının, müzakere sürecindeki dönüm noktası olarak gördüğünü söyleyen Menelau, bunun 4 Avrupa özgürlüğünün uygulanması, garantilerin kaldırılması, federal devletin işleyebilirliğinin sağlanması gereği gibi Kıbrıs sorununun bazı yönlerinde görüldüğünü söyledi.

Menelau “Yolun çoğu elbette 2006 sonrasında alındı ve 2017 ‘de Crans Montana’da düzenlenen konferansta çözüm zemini, yakınlaşmalar ve 6 maddelik Guterres çerçevesini de içeren zirveye ulaştı.” ifadesini kullandı.

Menelaos Menelau “Türk taleplerine karşı tavizkar politika izlemiş olsaydık Crans Montana’da garantilerin kaldırılması noktasına varılamazdı veya müzakerelerden edindiğimiz ve Kıbrıs devletinin 1960 Anlaşmalarından miras aldığı etnik ayrımları aşmamıza zemin olan kazanımlara ulaşamazdık.” dedi.