Unutulmayacak

Sağlık Bakanlığı eski müsteşarlarından, yıllarca topluma büyük bir özveriyle hizmet eden Dr. Ali Çaygür hayatını kaybetti. Pandemi döneminde özverili çalışmalarıyla hafızalara kazınan Çaygür’ün vefatı dostlarını, yakınlarını ve meslektaşlarını üzdü.

Geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisine Türkiye'de devam edilen Ali Çaygür’ün vefatı dolayısıyla bugün saat 11.00’de Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tören düzenleneceği bildirildi.

Törenin ardından Çaygür’ün cenazesinin öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığında defnedileceği açıklandı.

Çaygür’ün vefatı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, meslektaşları, sağlık alanında örgütlü sendikalar, siyasiler, bakanlar mesaj yayımladı.

Tatar: Önemli hizmetler verdi

Tatar yayımladığı mesajda, Dr. Ali Çaygür’ün vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Uzun yıllar Devlet Hastanesinde doktor olarak, daha sonra Sağlık Bakanlığı müsteşarı olarak görev yapmıştır. Özelikle pandemi döneminde çok önemli hizmetleri geçmiştir. Kendisine Allahtan rahmet, yaslı ailesine, sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Üstel: Ruhu şad olsun

Başbakan Üstel ise mesajında şunları belirtti:

“Uzun yıllar devletimize ortopedi uzmanı olarak emekleri geçmiş, bir dönem Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde de bulunmuş çok sevgili dostum Dr. Ali Çaygür'ün hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumun ailesine ve sevenlerine, ayrıca ülkemiz tıp camiasına başsağlığı dileklerimi sunuyorum... Ruhu şad olsun.”

Dinçyürek: Hepimize örnek oldu

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de mesajında şu ifadelerde bulundu:

“Sağlık Bakanlığı eski müsteşarlarımızdan, yıllarca topluma büyük bir özveriyle hizmet eden değerli meslektaşım, çok kıymetli dostum, Dr. Ali Çaygür'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Dr. Ali Çaygür, pandemi döneminde ve görev süresi boyunca sağlık alanında önemli hizmetler vermiş, mesleğine olan bağlılığı ile hepimize örnek olmuştur.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”