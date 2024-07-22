Gören aldı

Serdar ŞENGÜL
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarın dün en ucuz kilosu 15 lirayla karpuz oldu. Yaz aylarının gözde meyvesi karpuzun 15 liradan satılması satışlara yansıdı. Karpuzun alıcısı çok olurken, kilosu 180 liradan satışa sunulan kirazın yanına yanaşan olmadı. Pazarda, domates, salatalık, soğan, havuç 40 liradan satışa sunulurken, bamya 150, fasulye ise 120 liradan alıcı bekledi.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:
Kiraz: 180 TL
Bamya: 150 TL
Fasulye: 120 TL
Üzüm: 100 TL
Kayısı: 100 TL
Şeftali: 100 TL
Biber: 50 TL
Patates: 45 TL
Domates: 40 TL
Salatalık: 40 TL
Soğan: 40 TL
Havuç: 40 TL
Patlıcan: 30 TL
Kavun: 20 TL
Karpuz: KG 15 TL