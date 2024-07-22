Gören aldı

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarın dün en ucuz kilosu 15 lirayla karpuz oldu. Yaz aylarının gözde meyvesi karpuzun 15 liradan satılması satışlara yansıdı. Karpuzun alıcısı çok olurken, kilosu 180 liradan satışa sunulan kirazın yanına yanaşan olmadı. Pazarda, domates, salatalık, soğan, havuç 40 liradan satışa sunulurken, bamya 150, fasulye ise 120 liradan alıcı bekledi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kiraz: 180 TL

Bamya: 150 TL

Fasulye: 120 TL

Üzüm: 100 TL

Kayısı: 100 TL

Şeftali: 100 TL

Biber: 50 TL

Patates: 45 TL

Domates: 40 TL

Salatalık: 40 TL

Soğan: 40 TL

Havuç: 40 TL

Patlıcan: 30 TL

Kavun: 20 TL

Karpuz: KG 15 TL



