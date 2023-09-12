Bin 500 öldü, 7 bin kayıp

Libya'da büyük bir sel felaketi yaşanıyor. İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden bin 500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söyledi.

Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu.

Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde binlerce kişi öldü, binlerce kişi de kayıp.

İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe, Ebu Zeribe, AlHadath televizyonuna yaptığı açıklamada, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden bin 500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını belirtti.

Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen kentlerden Derne sakinlerini kurtarmak için uluslararası müdahale çağrısı yapıldı. Derne Belediye Meclis Üyesi Ahmed Emdur Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Derne'de çok sayıda bina ve konutun tamamen sular altında kaldığını; altyapının sel sularıyla sürüklendiğini, ana yolların yıkıldığını, kamu ve özel mülklerde önemli kayıpların olduğunu belirtti. "Derne yıkık bir kent haline geldi. Acilen uluslararası müdahaleye ihtiyacımız var." diyen Emdur, "Deniz yollarının acilen açılmasını gerekiyor. Çünkü kente ulaşan tüm kara yolları yıkıldı, sadece tek bir yol kaldı. Ondan da geçiş zor." ifadelerini kullandı.

