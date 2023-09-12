CHP’de kazan kaynıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim tartışmaları ve kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Sözcü Gazetesi’ne konuşan Kılıçdaroğlu, kurultayda örgüt aday gösterirse genel başkan adayı olacağını söyledi.

“Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi. Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem.” diyen Kılıçdaroğlu, “Örgüt aday gösterirse aday olurum.” ifadelerini kullandı.

İlçe kongrelerini tamamlayan CHP, 16 Eylül’de il kongreleri sürecini başlatacak.

Kurultayın ise, Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Özel tutum belgesi açıklayacak

Genel başkan adaylığı için ismi geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise cuma günü Ankara'da “Tutum Belgesi”ni açıklaması bekleniyor.

Özel, “Yaşadığımız süreç beni adaylığa daha fazla yaklaştırdı. Bu işin sonunda bir adaylık olursa o özgüvenim, o kararlığım var.” demişti.

İmamoğlu “ittifak şart” dedi

Değişim tartışmasını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir’in, “81 ilde aday çıkaracağız.” açıklamasını değerlendirdi.

Sözcü Gazetesi'ne konuşan İmamoğlu “İttifak şart.” dedi.

“’ İttifak olmamalıdır’ diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım.” diye konuşan İmamoğlu, “Cumhur İttifakı da ortak adayla çıkacak. Bu yüzden ittifakı önemsemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Öztrak: Yenilenerek, güçlenerek, seçimlere gidiyoruz

Bu arada CHP Sözcüsü Faik Öztrak önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin “Yenilenerek, güçlenerek yerel seçimlere gidiyoruz. Milletimiz yerel seçimlerde buralarda en güzel kararı verecektir. Bunlarla daha fazla gidilmez. Bu seçimde tüm büyükşehir belediyelerini kazanmayı hedefliyoruz” dedi.