Önemli bir gün

Başbakan Ünal Üstel katıldığı programda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bugünkü ziyaretinde projelerin hayata geçirilmesi konularının ele alınacağını söyledi.

İlk olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ziyaretini değerlendiren Başbakan Üstel, Yılmaz’ın İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yapılacak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere KKTC’de olacağını ve projelerin altyapılarının hayata geçirilmesi konularının ele alınacağını kaydetti.

Güzelyurt’taki narenciye bahçelerinin yapılacak açılış ile Anadolu’dan gelen suyla resmen buluşacağını müjdeleyen Başbakan Üstel, Mesarya’nın Anadolu suyuna kavuşması ile ilgili çalışmaları da yerinde inceleyeceklerini belirtti.

Altyapıyı güçlendirmek, Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane, Güzelyurt Hastanesi’nin yapımı, Lapta Alsancak Hastanesi’nin revize edilmesi, Girne Hastanesi’nin iç donanımının bitirilmesi gibi konuların daha önceki protokollerde yer aldığını anımsatan Başbakan Üstel, sırada okullar ve yolların olduğunu ifade etti.

Üstel “Sırada Lefkoşa çevre yolunun süratli bir şekilde hayat bulması konusu vardır, istimlak tamamlanmıştır, parası ayrılmıştır, önümüzdeki günlerde yolun startı verilecektir ki insanlar gidecekleri yere rahatça ulaşabilsin, Cevdet Yılmaz bunlar için geliyor, bunları yerinde inceleyeceğiz”

Üstel, Hükümet olarak kurulduğumuz günden beri halkımıza ne söz verdiysek o sözleri yerine getiriyoruz hepsini birer birer yapıyoruz dedi.

Gençler için yeni kredi imkanı

Üstel, kırsal kesim arsaları için altyapı çalışmalarının çoğunun tamamlandığını, geri kalan bölüm için yeniden ihaleye çıkılacağını, ayrıca gençler için yeni kredi imkanlarının da hazırlandığını açıkladı.

Üstel, hayat pahalılığını dikkate alarak, bazı bölgelerde gençlerin yarım kalan inşaatları için yeni kredi açıklanacağını ifade etti.

Gençler için yeni sosyal konut projelerini de açıklayan Üstel, maliyetleri aşağı çekmek için bir takım yasal mevzuat çalışmasının da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Hangi bölgeye kaç konut yapılacak?

Üstel, “ Alayköy’de 1500, Güzelyurt 1200,Aydınköy ve Zümrütköy’de 50 konut, Vadili’de 350, Hamitköy’de 1000, Derince’de 150, Büyükonuk’ta 80, Çayönü’nde 30, İskele’de 900, Balıkesir’de 1200 konut düşünüyoruz” dedi.

Yılmaz’ın programı netleşti

Öte yandan Ercan Havalimanı’na gelişinde Başbakan Ünal Üstel tarafından karşılanacak olan Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi” konulu panelin açılışına katılacak.

Başbakan Ünal Üstel’in onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak olan Yılmaz’ın kabul ve çalışma toplantıları da olacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Yılmaz onuruna akşam yemeği verecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın da Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaret edecek.

Ziyareti sırasında yapacağı temaslarda, beraberindeki heyetle birlikte İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yapılması öngörülen projeleri ve devam eden çalışmaları ele alacak olan Yılmaz’ın yarın akşam saatlerinde KKTC’den ayrılması bekleniyor.