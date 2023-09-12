Kendi ayağına kurşun sıkıyor

Casino İşletmecileri Birliği, Lefkoşa’daki bir şans oyunu salonunda 2 milyon 262 bin lira kazanan bir KKTC vatandaşıyla ilgili mahkeme kararına dikkat çekerek, yürürlükteki yasayı değiştirmeyen siyasileri eleştirdi.

Gazetelere tam sayfa ilan veren ve gerek KKTC, gerekse Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının güneydeki casinolara serbestçe girebildiğine dikkat çeken Casino işletmecileri bu durumun “kuzeyde oynamayın, güneyde oynayın” mesajı verdiğine dikkat çekti.

“Kendi ayağına sıkmak ve KKTC’ başlıklı ilanın metni şöyle:

Geçt¬iği¬m¬iz günlerde Ağır Ceza Mahkemesi¬ bi¬r KKTC vatandaşının Lefkoşa’da faaliyet

gösteren bi¬r şans oyunu salonunda 2 milyon 262 bi¬n TL kazanmasını ‘Suç Gel¬irleri¬n¬in

Aklanmasının Önlenmesi¬’ yasasına aykırı bularak, söz konusu sahsa para cezası ve

kazanmış olduğu paraya da el konulmasına karar vermiştir.



Yargının kararı yürürlükte bulunan yasalara bağlı olarak doğrudur. Ancak bu yasalar ‘doğru’ mu?

Yasal olarak oynatılan bi¬r şans oyunundan kazanılan parayı Yargıçlarımız yürürlükteki¬ yasalara bağlı olarak ‘Suç Geliri’ olarak tanımlamış ve cezayı buna bağlı olarak açıklamışlardır. Sanıyoruz k¬ yargıçlarımız da yasalardaki¬ anomal¬iler¬in farkında olarak cezayı ‘i¬y¬i’ halden’ dolayı asgar¬i düzeyde açıklamışlardır.

Ancak aynı parayı aynı¬ oyundan b¬ir başka ülke vatandaşı, örneğin ‘Kıbrıs Cumhuriyeti¬’

veya Türkiye Cumhuriyet¬ vatandaşı kazanmış olsaydı, kazanılan para ‘Suç Geli¬ri¬’ olarak

tanımlanmayacaktı. Kazanan şahıs parasını alıp el¬ini¬ kolunu sallayarak şans oyunu

salonundan çıkacaktı.

Kararı veren yargıçlarımız doğru karar vermişlerdir. Yanlış olan yasanın bu şekilde

uygulanmasına neden olan siyasilerimizdir. Yasa yapan siyasiler, uygulayanlar

yargıçlardır. Bu kararın uluslararası düzeyde hem s¬iyas¬i hem de hukuk¬ sonuçları

olacaktır. Güneydeki¬ malum kesim kararı fırsat bi¬lerek KKTC’de kara para aklandığının

kendi¬ mahkemelerimizce tescillendiğini¬ i¬ddi¬a etmeye başlamışlardır.

Bu karar her yıl, suç gelirlerinin önlenmesiyle ilgi¬li¬ ABD ve FATF tarafından hazırlanan

raporlara büyük b¬ir ¬ihtimalle ‘KKTC’de suç gelirlerinin aklanması vakası’ olarak girecek

ve ülkemizle ¬ilgili¬ şaibelerin artmasına da neden olacaktır.

Hâlbuki¬ aynı¬ şans oyunu Güneydeki¬ Casi¬nolarda da oynanmaktadır. Maalesef gerçek

şu ki¬ burada mahkum olan KKTC vatandaşı bu parayı Güneydeki¬ cas¬inolarda kazanmış

olsaydı, para tamamen yasal olacaktı!

Aynı oyundan kazanılan para Kuzeyde kazanılınca ‘kara’, Güneyde kazanılınca

‘temi¬z’ olmakta.



Maalesef verilen kararın içerdiği bir mesaj da budur: Kuzeyde oynamayın, Güneyde oynayın

Yürürlükte olan Şans Oyunları Yasasında gerekli¬ değişiklikleri¬ yapma cesaret¬ini¬ gösteremeyip

topu taca atan siyasilerimizin kararlarının neticesidir bu. Topu taca atan sadece

¬ikti¬dar milletvekilleri¬ değildir ama; topun taca atılması ¬iç¬in seyirciyi¬ coşturan muhalefet

milletvekilleri¬ de aynı derecede suçludurlar. Bu gelişmelerle ilgili¬ olarak tüm siyasiler ne

yapılması gerektiğini¬; oyunun adi¬l, şeffaf, çağdaş b¬ir şekilde nasıl oynanması gerektiğini¬

bi¬lmekte ancak bunu başarmak yer¬ine, zamanlarını bi¬rbi¬rleri¬ni¬ marke ederek geçi¬rerek

KKTC’ye maç kaybettirmektedirler. Üzgünüz ama durum bundan ¬ibarettir. Kend¬i

ayağımıza bi¬r kez daha sıkmış olduk…



Foto:

Casino İşletmecileri Birliği (CİB) Başkan Yardımcısı Ayhan Sarıçiçek

