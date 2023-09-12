Tarihi olay

“KKTC’nin Türk dünyası entegrasyonu içindeki yeri ve önemi” konulu panele katılmak üzere adaya gelen Aksakallılar Konseyi Başkanı, AK Parti Genel Başkan Vekili, Türkiye Cumhuriyeti eski Meclis Başkanı ve eski Başbakanı Binali Yıldırım, üst düzey temaslarda bulundu. Yıldırım ziyaretlerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başladı. Kabulde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da yer aldı.

Konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olmasının KKTC için tarihi bir olay olduğunu kaydeden Yıldırım, bunun ambargo ve izolasyonların kaldırılması adına önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu üyelik için önemli gayretler sergilediğini belirten Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yöndeki çalışmalarına işaret etti.

Tatar’ın TDT zirvesinde tarihi bir konuşma yaptığını da dile getiren Yıldırım, bu üyelikle birlikte TDT’nin de büyük kazanım elde ettiğini, örgütün Akdeniz’e açılan bir kapısı olduğunu kaydetti.

Eşit egemenliğe bağlı iki devletli bir çözümün tek yol olduğunu kaydeden Yıldırım, KKTC’nin yaşadığı haksız zulüme işaret etti.



Tatar: TDT ile bağlar güçlenecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında TDT’ye üyeliğin KKTC için milat statüsünde olduğunu belirtti. TDT ile her alanda iş birliği yapılacağını, bunun KKTC’nin gelişimine büyük katkı koyacağını ifade eden Tatar, TDT ile bağların süreç içinde gelişeceğini de söyledi.

Töre, Yarınlar çok daha güzel olacaktır

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı, Türkiye AK Parti Genel Başkan Vekili, Türkiye Cumhuriyeti eski Meclis Başkanı ve eski Başbakanı Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Meclis Başkanı Töre, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC ile Türkiye’nin birlikte yürümeye devam edeceğini kaydetti. Töre, “Yarınlar çok daha güzel olacaktır. Hem de çok uzak tarihlerde değil yakın tarihlerde olacaktır” dedi.

Başbakan Üstel, Yıldırım’ı kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Aksakallılar Konseyi Başkanı, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Başbakanlık’taki kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer aldı.

Başbakan Üstel, "KKTC’nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi" konulu panelin açılışında konuşma yapmak için KKTC’ye gelen Binali Yıldırım’ı görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaybetti.

Yıldırım’ın bakanlık yaptığı dönemlerde KKTC’de büyük projelere imza attığını ifade eden Üstel, özellikle karayolları ağına koyduğu katkıları anlattı ve KKTC’nin Yıldırım’ın ikinci evi olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım da konuşmasında, “evimizdeyiz” diyerek, Türkiye’de ne yapılırsa KKTC’de de yapmaya devam edeceklerini belirtti.

“Derdiniz derdimiz, sevinciniz sevincimizdir. Haklı davanızı her yerde savunmaya devam edeceğiz” diyen Yıldırım, KKTC’ye geliş sebebinin de bu olduğunu kaydederek, panelde, KKTC’nin haklı davasını savunacakları tartışmalar yapacaklarını kaydetti.

Yıldırım ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da iletti.