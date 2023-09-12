Meclise yürüdüler

Lefkoşa’nın Rum kesiminde Pazar akşamı düzenlenen etkinlikte faşizm ve ırkçılık aleyhtarı sloganlar atıldı, barış ve dostluk mesajı verildi.

Haravgi gazetesi, etkinliğe katılan yaklaşık 2 bin kişinin, Baf’a bağlı Hloraka ve Limasol’da mültecilere karşı gerçekleştirilen faşist vahşet ve ırkçı saldırılara karşı gösteri yapmak için önce Elefteriya meydanında toplandıklarını, buradan da İçişleri Bakanlığı ve ardından da Meclise yürüdüklerini yazdı.

Alithia gazetesi de haberinde, etkinliğin olaysız tamamlandığını ve polisin gerek Elefteriya meydanında, gerekse izlenen güzergâh boyunca üst düzey güvenlik önlemleri aldığını yazdı.

Gazete eylemcilerin “mültecilerden ellerinizi çekin” ve “mültecilerin yanındayız” şeklinde sloganlar attıklarını da ekledi.