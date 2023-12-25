Binlerce yaralı var

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 20 bin 424'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin bilgi verdi. Kudra, son 24 saatte İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 166 Filistinlinin daha öldürüldüğünü, 384 kişinin de yaralandığını belirtti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısının 20 bin 424'e, yaralananların sayısının da 54 bin 36'ya yükseldiğini duyurdu.

Gazze için 'uluslararası mahkeme' önerisi

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'in Gazze'deki savaş suçları için Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) çok kısa süre içinde harekete geçmemesi halinde yeni bir uluslararası mahkeme kurulabileceğini belirtti. BM Özel Raportörü Rajagopal, X'teki mesajında "Gazze'de yaşananlar benim 'kurumsallaşmış cezasızlık' olarak adlandırdığım durumun bir neticesidir. İşgal için, imha savaşı için, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım için cezasızlık. Eğer UCM çok kısa sürede harekete geçmezse Gazze için özel bir (uluslararası) mahkemeye ve devletlerin harekete geçmesine ihtiyaç duyacağız." ifadesini kullandı. Rajagopal, diğer bir X mesajında, İsrail'in Gazze'de bombalayarak kısmen yıktığı konutları buldozerlerle tamamen yıkma görüntüsünü alıntılayarak evleri yıkmanın soykırım olduğunu vurguladı. BM raportörleri ve insan hakları kuruluşları İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarını ve toplu cezalandırma eylemlerini soykırım olarak nitelendirirken, UCM Başsavcısı Karim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere sorumlular hakkında tutuklama kararı çıkarmak gibi önleyici bir adım atmaması eleştiriliyor.



Çıkan yangında büyük bir bölümü yok olan Notre Dame Katedrali’nin restorasyonu tamamlandı

760 milyon dolara mal oldu

Notre Dame Katedrali'nin büyük bölümünü yok eden yangından 5 yıl 7 ay sonra, 8 Aralık 2024'te yeniden halka açılması planlanıyor. Fransa hükümeti restorasyon çalışmalarına 760 milyon dolar harcadı. Çıkan yangında büyük kısmı zarar gören Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yaklaşık 500 zanaatkar Paris'in simge yapısının bir yıldan kısa bir süre sonra halka yeniden açılmaya hazır olmasını sağlamak için çalışıyor. Devlet başkanı Emmanuel Macron, yakın zamanda inşaat sahasına yaptığı ziyarette, 860 yaşındaki Notre Dame'ın büyük bölümünü yok eden yangından 5 yıl 7 ay sonra, 8 Aralık 2024'te halka açılması için çalışmaların "zamanında tamamlanacağı" sözünü verdi.