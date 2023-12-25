‘İnsan hakları ihlali edildi’

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, ABD’nin Suriye ve Irak’ta terör örgütlerine verdiği destekle “insan Hakları ve bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit etmesinin, uluslararası hukuku BM Güvenlik Konseyi üyesi bir devlet olarak çiğnemesinin kabul edilemez bir insan hakları ihlali olduğunu kaydetti.

“ABD bu insanlık dışı politikasının kurbanı olan sivil masum insanların can, mal ve sınır güvenliğini sağlamak için bugünlerde canlarını feda etmiş şehit olmuş Türk askerlerine Derneğimiz Allahtan rahmet Türk Ulusuna başsağlığı dilemektedir” diyen Işık, Filistin halkına yapılan kaliamların durdurulması için İsrail hükümetine ve buna seyirci kaldığını savunduğu BM’ye ateşkes ilan etmeleri çağrısı yaptı.

Işık, “Kıbrıs Türk halkına Kıbrıs Rumlarının ve Filistin halkına İsrail’in yapmakta olduğu kanlı kansız soykırıma son verecek olan devlet hakkının taraflara tanınmasını bugüne kadar inkar ettiği” gerekçesiyle BM’yi de kınadı.



Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 09:28