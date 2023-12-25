621 yerleşim yeri etkilendi

Türkiye'nin doğu illerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar ve tipi nedeniyle birçok noktada ulaşım sağlanamadı. Ayrıca kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar da yaşandı. Ağrı'da etkili olan tipi nedeniyle Ağrı-İran kara yolunun İpek Geçidi mevkiinde, ulaşım sağlanamadı. Kentte öğleden sonra etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle Ağrı-İran kara yolunda tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Çok sayıda tırın kayarak yoldan çıktığı kara yolunun 2025 rakımlı İpek Geçidi'nde, İran güzergahı ulaşıma kapandı.

Kars'ta 72 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta ise kar yağışı ve tipi nedeniyle 72 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkezde 9, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 13, Sarıkamış'ta 17, Selim'de 13, Susuz'da 8 köy yolunda ulaşım sağlanamadı.

Sivas'ta yoğun kar yağışı

Sivas'ta dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı, Sivas- Kayseri karayolunda trafikte aksamalara neden oldu. Yağışın ardından park halindeki araçlar karla kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kar ayrıca şehirlerarası ulaşımda da aksamalara neden oldu. Sivas- Kayseri karayolu Koyuncu mevkisinde bir TIR'ın kayması sonucu yol trafiğe kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde öğlen saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi yüzünden bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Trafik polisleri, kar ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin de düştüğü söz konusu yolda, TIR ve çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişini geçici olarak durdurdu.

17 kişi yaralandı

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesine Bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ve Ardahan-Çıldır kara yolu da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Van'da da etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, 272 yerleşim biriminin yolu kapandı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 32 köy ve 112 mezra yolu kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 15 köy yolunun kapandığını belirtti. Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise Muş ve ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle 41 köy yolunun kapandığını bildirdi. Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 otomobil ve bir köy minibüsünün karıştığı zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybederken biri bebek 17 kişi yaralandı.



Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 09:41