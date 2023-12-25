Bu katliam unutulmayacak

Kumsal şehitleri Barbarlık Müzesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Barbarlık Müzesi Bahçesi’nde açılan büst önünde dün sabah saat 10.00’da yer alan törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Lefkoşa Merkez Komutanı Piyade Albay Hakan Çınar, muharip derneklerden temsilciler, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulduğu törende, saygı duruşu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar çekildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve KTBK’ den Piyade Teğmen Ahmet Salih Sağlam birer konuşma yaptı, Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndan bir öğrenci şiir okudu.

Sağlam: ENOSİS için katliam yapıldı

Törende günün anlam ve önemini belirten ilk konuşmayı yapan KTBK’den Piyade Teğmen Ahmet Salih Sağlam, 60 yıl önce ENOSİS hayaliyle yaşayan Rum-Yunan ikilisinin bu hayalini gerçekleştirmek için Akritas planını uygulamaya başlayarak, masum insanları katletmeye başladıklarını söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması süreci ve Akritas planı kapsamında 21 Aralık 1963’te başlayan saldırılara değinen Sağlam, Rumların ENOSİS’i gerçekleştirmek maksadıyla, adanın her tarafında Türklere saldırılara başladığını, Tahtakale’de, Küçükkaymaklı’da, Kumsal’da savunmasız Türklerin şehit edildiklerini anlattı.

“Banyo küvetinde anne ve çocuklar katledilmiş, Ayvasıl köyündeki Türkler toplu mezarlara gömülmüştür” diyen Sağlam, 103 köyün işgal edilip, yakılıp yıkıldığını, yağmalandığını, yüzlerce insanın şehit edilerek, 50 bin Kıbrıslı Türk'ün göç etmeye zorlandığını anımsattı.

Sağlam, “Ne toprağımızdan, ne özgürlüğümüzden, ne de bayrağımızdan asla vazgeçmeyeceğiz…Kahraman şehitlerimiz aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.

Benan: Acımasız saldırı akıllara kazındı

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da, konuşmasına 24 Aralık 1963’te Kumsal Mahallesi’nde yaşananları anlatarak başladı.

21 Aralık 1963 tarihinde Akritas planını hayata geçirmeyi amaçlayan Rumların Türklere karşı başlattığı ve tarihe “Kanlı Noel” adıyla geçen saldırıda adanın her tarafında çok sayıda şehit verildiğine işaret eden Benan, 24 Aralık gecesi Kumsal Mahallesi, eski adı İrfan Bey Sokak olan Mürvvet İlhan Sokak’taki 2 numaralı evde yaşananların en acımasız saldırı olarak akıllara kazındığını vurguladı.

Tatar: Eşine az rastlanan bir barbarlık

Törende son konuşmayı yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, 60 yıl önce dünya tarihinde az rastlanır bir barbarlık yaşandığına dikkat çekerek, 60 yıl önce Kumsal şehitleri arasında Binbaşı İlhan’ın ilk eşi Mürüvvet İlhan ile çocukları Kutsi, Murat ve Hakan’ın barbarca katledilirken esas amaçlananın Kıbrıs Türk halkını temizleyerek, Akritas planı çerçevesinde adayı Yunanistan’a başlamak olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkı egemen bir halktır” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm şehitleri rahmetle anarak, gazilere şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından tören müzenin gezilmesiyle son buldu.

Larnaka Şehitleri anıldı

Öte yandan 1963-1974 yıllarında Larnaka ve Larnaka sancağına bağlı yerleşim birimlerinde verilen mücadeleler sırasında şehit olan 173 kişi, önceki gün İskele’deki Larnaka Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesindeki Larnaka Şehitlerini Anma Töreni’ne Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, siyasi parti temsilcileri, dernek temsilcileri, okullar ile öğrenciler katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kayıp Otobüs Anıtı’nı İskele’ye yapacaklarını, temellerinin de yakında atılacağını açıkladı.