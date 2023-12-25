C vitaminin tam zamanı

Serdar ŞENGÜL

Havaların soğumasıyla kış meyveleri ve yiyecekleri Pazar tezgahlarında yerini aldı. Merkez Lefkoşa’da dün kurulan açık pazarda çoğu meyvenin kilosu 50 ile 100 lira arasında değişen fiyatlara satılırken, mandalina ve portakal 20 liradan alıcı bekledi. Pahalı meyvelere yanaşmayan vatandaş, mandalina ve portakala rağbet etti.

Vücuttaki iltihaplanmayı önleyen, antioksidan özelliği ile kalp hastalıklarına ve kansere karşı da koruma sağlayan kestane ise, 250 liradan alıcı beklerken, gün geçtikçe bütçesi daralan vatandaş, sadece bakmakla yetindi.

Vatandaşlar, “Eskiden kış aylarında bol bol kestane yerdik. Hem faydalı hem lezzetli ancak şuanda yanına yanaşılmıyor” dedi.

Vatandaşlar, kestanenin Türkiye’de 60 liraya satıldığını da dile getirdi.

Ne dediler...?

Fatma Büyükhüseyin

“Geçen hafta kilosu 35 lira olan elma bu hafta 50 liradan satılıyor. Son bir haftada etiketlerde büyük değişimler oldu. Pazarda hep yabancı insanlar var ve onlar istediklerini alabiliyor. Biz sadece bakmakla yetiniyoruz.”

Ömer Meraklı

“Pazar fiyatları marketlerle aynı, durum vahim, vatandaş zor durumdadır. Diyabet hastasıyım, her ay 2 bin liraya yakın ilaç ücret ödüyorum. İnsanlar ilaç alamıyor, sağlıklı beslenemiyor. Zaten vatandaşı düşünen de yok. Eğer halkı düşünseydiler, piyasada etkin denetim yaparlardı.”

Yusuf Özlem

“Üretici de vatandaş da günümüz şartlarında zorluk çekiyor. Pahalılıkla başa çıkmak imkansız hale geldi.

Bana göre fiyatlar Rum tarafından gelenlere göre ayarlanıyor. Çünkü Türk Lirası kazananların yaşadığı ülkede bu kadar yüksek fiyatlar olması normal değil.”

Sadık Üstüner

“Geçen hafta 200 lira olan kestane bu hafta 250 oldu, gerçekten fahiş bir artış var.

Mesela kestane Türkiye’de 60 liraya satılıyor. Bu ülkede neden bu kadar pahalılık var anlamıyorum.”

Hasibe Can

“Tek maaşla geçinmek imkansız hale geldi. Paramızın değeri kalmadı, gün geçtikçe de döviz karşısında eriyor. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Herkes nerede en ucuz ürün var, onun peşine düşüyor. Bende pahalı ürünler yerine, ucuzlarını alıyorum. Yüksek fiyatlı ürünlerin yanına yanaşmıyorum.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kivi: 60 TL

Elma: 50 TL

Muz: 60 TL

Hurma: 80 TLBrokoli: 40 TL

Kolokas: 50 TL

Biber: 90 TL

Salatalık: 50 TL

Domates: 38 TL

Portakal:20 TL

Mandalina: 35 TL

Mantar: 100 TL

Kestane: 250 TL

Kabak: 80 TL

Patlıcan: 40 TL

Soğan: 18 TL

Patates: 20 TL

Limon: 35 TL