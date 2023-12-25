İlgiyle izlendi

KKTC Devlet Opera ve Balesi'nin (KKTCDOB) sanat sezonu planında yer alan “Don Pasquale” operasının 2023 temsilleri tamamlandı.

2024 sanat sezonunda yeniden sahnelenmesi planlanan “Don Pasquale” operası, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTCCSO) ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (TCDOBGM) ortak prodüksiyonu olarak 20 Aralık Çarşamba günü Gazimağusa- Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, ardından da 22 Aralık Cuma günü Lefkoşa- YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde ikinci defa sahnelendi.

Temsiller başlamadan önce her iki salonda "Don Pasquale’yi İzlemek" isimli kısa bir söyleşi de gerçekleştirildi.

