Bölgeye renk kattı

Cittaslow Yeniboğaziçi’nde dün “Cittaslow Yeniboğaziçi 10. Yıl etkinliği” düzenlendi.

Yeniboğaziçi Belediyesi II. Selim Parkı’nda saat 10.30’da başlayan etkinlikte Toprak Ana Günü de kutlandı.

Etkinlikte kurulan stantlarda yerel ürünler satışa sunuldu.

Etkinlikte çocuklar için sanat ve hellim atölyesi etkinliği düzenlendi.

Saat 14.00’te Retro Çalgıcıları sahne alırken, köy pazarı ve hediyelik eşya stantları da yer aldı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, milletvekilleri ve bölge halkı katıldı.

Öte yandan Slow Food Salamis lideri Umut Kurşun yayımladığı mesajda, Slow Food hareketinin kuruluş yıl dönümünün kutlandığını belirterek, şunları vurguladı:

“Yerel ekonomileri destekleyen, çevreye, biyolojik çeşitliliğe, tohuma, toprağa yerel mutfağımıza, yerel lezzetlere ve geleneğe saygılı bir gıda sistemi vizyonunu paylaşan herkes ile bir araya gelme günü ve yıl sona ererken en yaygın temalardan biri olan iklim krizi ve bunun pek çok insanın geçimini ve gıda güvenliğini nasıl tehdit ettiğine dikkat çekme günü…”



