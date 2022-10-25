İngiltere'de Liz Truss'tan boşalan Başbakanlık koltuğuna ülkenin eski Maliye Bakanı Rishi Sunak geldi. Sunak, rakibi Penny Mordaunt'un adaylıktan çekilmesi ile ülkenin yeni Başbakanı oldu. İlk konuşmasını yapan Sunak, partisi ve ülkesine hizmet edecek olmanın hayatının en büyük ayrıcalığı olduğunu söyledi.

İngiltere’de 44 günün ardından Başbakanlık görevinden istifa eden Liz Truss’ın yerine gelen isim eski Maliye Bakanı Rishi Sunak oldu.

İngiltere’nin beyaz olmayan ve Hint kökenli ilk başbakanı olan olan Sunak, 730 milyon sterlinlik servetiyle Kraliyet Ailesi'nden iki kat daha zengin ve henüz 42 yaşında…

İngiliz basını, Başbakanlık yarışından çekilen Boris Johnson’un kararını açıklamasının ardından Sunak’ın koltuğa oldukça yakın olduğunu yazmıştı. Parlamentoda Johnson’ı destekleyenlerin büyük kısmının eski Maliye Bakanı lehine oy kullandığı belirtildi. Diğer aday Penny Mordaunt ‘un yarıştan çekildiğini duyurması ile Sunak resmen Başbakan oldu.

Sunak dışında Başbakanlık için diğer bir aday olan Penny Mordaunt, partinin 357 milletvekilinden en az 100’ünün desteğini alamadığı için yarıştan çekildiğini duyurdu.

İstikrara ve birliğe ihtiyacımız var

Liderlik yarışını kazanarak ülkenin yeni başbakanı olan Sunak, ilk konuşmasını yaptı.

Sunak, konuşmasının başında, olağanüstü zor koşullar altında ülkeye yaptığı hizmetlerden ötürü Truss’a teşekkür etti.

Muhafazakar Parti milletvekillerinin desteğini alarak, partinin yeni lideri seçilmekten büyük onur duyduğunu dile getiren Sunak, partisi ve ülkesine hizmet edecek olmanın hayatının en büyük ayrıcalığı olduğunu söyledi.

Sunak, İngiltere’nin büyük bir ülke olduğunu ve bu ülkeye çok şey borçlu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak, derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğumuza şüphe yok. Artık istikrara ve birliğe ihtiyacımız var. Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım. Çünkü karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmenin ve çocuklarımız ve torunlarımız için daha iyi, daha müreffeh bir gelecek inşa etmenin tek yolu bu. Size dürüstlük ve alçakgönüllülükle hizmet edeceğime ve İngiliz halkına hizmet etmek için her gün çalışacağıma söz veriyorum.”

