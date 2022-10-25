Dünyada böyle bir yasa yok

Hüseyin ÇİÇEK

Dürü Çörekçioğlu adlı vatandaş, KKTC vatandaşlarının casino’lara girişini de yasaklayan Şans Oyunları Yasası’nın tadil edilmesi talebinde bulundu.

Birçok KKTC vatandaşının casino’lara gittiğinin bilinen bir gerçek olduğunu söyleyen Çörekçioğlu, KKTC vatandaşlarına polis kontrolünde kesilen cezaların veya uygulamaların insan haklarına aykırılık teşkil ettiğini söyledi. Çörekçioğlu, KKTC vatandaşlarının casino’larda maruz kaldığı durumu kaleme aldığı yazıyı ilgili makamların yanı tüm milletvekillerine de verdi.

İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı

“Kıbrıs’ta bu yasa ile insanlık suçu işleniyor” diyen Çörekçioğlu, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yasa olmadığına dikkati çekti. Çörekçioğlu şunları söyledi:

“Bu ülkede 30-40 tane casino işletmeciliği izni verdiniz ancak KKTC vatandaşları giremez, oyun oynayamaz diye yasa yaptınız. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir yasa yok. Las Vegas’a gittim, Amerikalı giremez diye bir şey yok. Keza İngiltere, Avustralya, Fas, Montecarlo, Kamerun, Sherm El Sheik gibi ülkelerde de yok. Neden yok çünkü insan hak ve özgürlüklerine aykırı. Ne var? Kıstaslar var, mesela yaş kısıtlaması, öğrenci, asker hatta üyelik var. Ama kendi vatandaşı giremez diye bir şey yok. Bu meclis bu yasa ile bu işletmelere izin verdi ve vergisini de alıyor. Kendi vatandaşı orada çalışabilir ama giremez diye bir kıstas getirdi.”

Vatandaşlar polisle karşı karşıya

Emekli olduğunu, kendi parasını istediği yere harcamakta özgür olduğunu da ifade eden Çörekçioğlu, insan haklarına aykırı olduğunu söylediği Şans Oyunları Yasası’nda KKTC vatandaşlarının casinolara girişini yasaklayan kısımda revizeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Çörekçioğlu şunları kaydetti:

“Her hafta onlarca vatandaşınız polis ile karşı karşıya geliyor. Yüzlerce vatandaşınız hakim önünde ezilip, büzülüyor. Bir suçlu gibi başı önde özür diliyor. Suçlu milletvekilleridir. Yasal olarak insanlık ve özgürlük suçu işliyorlar. Milletvekilleri bu yanlışı düzeltmek ile mükelleftir. Vatandaşın taleplerine, sorunlarına çözüm üretmelisiniz. Ya bu casino’ları kapatın ya da buna bir kıstas getirin. ”



Çağdaş yasalara ihtiyaç var

Acil olarak yasama ve yürütmenin birlikte karar alarak, savcılık ve mahkemelerdeki dosyaları durdurması gerektiğini söyleyen Çörekçioğlu milletvekillerine çağrıda bulunarak, “İvedi meclis kararı ile bu insanlık dışı yasayı düzeltin. Bu sizin en acil görevinizdir. Avrupa insan hak ve özgülüklerine bakın, böyle bir yasa Afrika’da bile yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde yok. KKTC vatandaşları bunu hak etmiyor. Bu çağ dışı yasayı bir an evvel düzenleme getirin. KKTC vatandaşları çağdaş yasalarla yönetilmek istiyor” dedi.