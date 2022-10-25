Öfke dorukta

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la yaptığı telefon görüşmesi sırasında iki kez, “BM’nin aynı tavrı sergilemeye devam etmesi halinde Rum yönetiminin Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına rıza göstermeyeceği” tehdidinde bulundu.

Kasulidis’in ayrıca, Rum başkanlık seçiminin arifesinde BM ile KKTC arasında operasyonel anlaşmaları yapılıyor göründüğüne dikkat çekerek, bunun, KKTC’nin talep ettiği gibi, bir çeşit ayrı anlaşma anlamına geleceği görüşünü ortaya koydu.

Kasulidis-Stewart telefon görüşmesinin bütün detaylarının, Rum Dışişleri Bakanlığı bilgi notunun, elinde olduğuna işaret eden Fileleftheros, haberi “Başkanlık Seçimi Öncesinde BM-İşgal Bölgeleri Anlaşması” başlığıyla aktardı.

“Kendisi ‘yapıcı’ iken Rum yönetiminin sırtından bıçaklanıyor olması nedeniyle ihanete uğramış hisseden Kasulidis’in çok sert bir ton kullandığını yazan gazete, girişim için yüz yüze görüşme ayarlanmışken Stewart’ın sağlık nedenlerini gerekçe göstererek Rum Dışişleri Bakanlığı’na gitmemesi üzerine girişimin telefon aracılığıyla yapıldığını belirtti.

Operasyonel anlaşma

Bilgi notuna göre görüşmede, KKTC’nin, Barış Gücü ile KKTC arasında operasyonel anlaşma (operational arrangements) yapılması talebine kulak veren Barış Gücünün bu tavrı ile Rum tarafına baskı yaptığı belirtildi.

Barış Gücü ile KKTC arasında operasyonal anlaşmanın, Rum tarafında yapılacak seçimlerin birkaç gün öncesine denk geleceğine, Türk tarafının da bu anlaşmayı ayrı egemenliğinin tanınması şeklinde lanse edeceğine işaret eden Kasulidis, içerisinde bulundukları seçim öncesi dönemde Rum kamuoyunun özellikle şarj edilmiş (yüklü) olduğuna dikkat çekti. Şahsının, yapıcı ve ilerici tavrı nedeniyle basının hedef tahtasında olduğuna işaret ederek, KKTC ile böyle bir anlaşma yapılırsa Rum yönetiminin Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına rıza vermemek zorunda kalacağını söyledi.

Kasulidis muhatabına, Barış Gücü’nün sürekli olarak Türk tarafının “tehditlerine boyun eğdiğini ve Türk tarafından korkuyor göründüğünü”; Stewart’ın işleyiş tarzının Rum tarafına, Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına rıza vermemekten başka seçenek bırakmayacağını, olacakların tek sorumlusunun da BM olacağını söyledi.

Taksim sahası

Taksim sahası meselesinde ise Kasulidis, ara bölgedeki çalışmalara Türk askerinin nezaret ediyor olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken saha boyuna set çekilmesinin ise “kabul edilemez olduğunu” savundu.

Kasulidis ayrıca KKTC kuvvetlerinin, Mağusa Hastanesi’nin statüsünü şaibe altına koyan faaliyetlerinden duydukları rahatsızlığı da ilettiği Stewart’a “Milli Muhafız Ordusu, teknik çalışmalara nezaret etmek üzere hiç ara bölgeye girmedi” dedi.

Colin Stewart ise Kasulidis’in, Türk askerinin Taksim sahasındaki varlığı konusunda yanlış bilgilendirildiğine işaret ederek, Rum tarafı içerisindeki aşırı unsurları sorumlu tutarak Kasulidis’in gündeme getirdiği meselelerde gerilim yaratanların da bunlar olduğunu söyledi. Bunun üzerine ‘ben de mi aşırıyım” diye soran Kasulidis, Stewart’a bu konjonktürün neden seçildiğini ve Rum kamuoyuna yayılan öfkenin farkında olup olmadığını sordu. Kasulidis, Rum yönetiminin Taksim sahasındaki faaliyetlere “asla onay vermeyeceğini” yineledi.