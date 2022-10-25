Hükümet protesto edildi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “fırsat eşitliğine aykırı, partizanca istihdamlar yaptığı” gerekçesiyle Başbakanlık önünde hükümeti protesto etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, "Anayasa ve yasalara aykırı yapılan tüm istihdamları yargıya taşıyacaklarını" açıkladı.

Sendika yetkilileri basın açıklamasında, “Fırsat Eşitliğine Aykırı Partizanca İstihdamlara Son” yazılı pankart açtı.

KTAMS Başkanı Bengihan yaptığı açıklamada, seçim yasaklarına çok az bir süre kala hükümetin, fırsat eşitliğine aykırı, partizanca 71 istihdam yaptığını savunarak, hükümet yetkilerini elinde bulunduranların Anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiğini ileri sürdü.

Özellikle Anayasa’nın 5’inci maddesine dikkat çeken Bengihan, yürütme görevinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’nda olduğunu belirterek, bu görevin Anayasa ve yasalara uygun yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Anayasa’nın 8’inci maddesinin eşitlik ilkesinden bahsettiğine işaret eden Güven Bengihan, hiç kimseye, zümreye, sınıfa ayrımcılık ve ayrıcalık tanınamayacağını söyledi.

“Anayasa ne diyorsa buna uymak zorunda olanların, maalesef Anayasa’ya aykırı davrandıklarını her gün görüyoruz” diyen Bengihan, “Bitmiyor, bıkmıyorlar” şeklinde konuştu.

3 ayda 38 istihdam

Hükümetin, ülkenin gençlerine fırsat eşitliğine dayalı kamuya istihdam hakkını tanıması gerektiğini ifade eden Bengihan, kurumlara "partizanca" yapıldığını öne sürdüğü istihdam sayılarını açıkladı.

Başbakanlığa Temmuz’da 17 kişi, Ağustos’ta 1 kişi, Eylül’de 20 kişi olmak üzere toplamda 3 ayda 38 kişi istihdam edildiğini dile getiren Bengihan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na 6 kişi, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na 13 kişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 1 kişi, Sağlık Bakanlığı’na 1 kişi, Maliye Bakanlığı’na 1 kişi, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na 3 kişi ve Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı’na 8 kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

Bu istihdamların sadece geçici işçi adı altında olanlar olduğunu ifade eden Bengihan, sözleşmeli istihdamları da açıklayacaklarını söyledi. Sözleşmeli, taşeron firma ve mevsimlik işçi adı altına istihdam edilenlerin ayrı olduğunu kaydeden Bengihan, “kamuya bağlı olmayan özel şirketler veya özel şahıslar tarafından maaşı ödenerek, kamu kurumlarına istihdam edilen kişiler olduğunu” ileri sürdü. Bunun Anayasa’da, asıl ve sürekli görevlerin kamu görevlisi eliyle yürütüldüğü amir hükümle düzenlenmiş olmasına rağmen yapıldığını iddia eden Bengihan, ülkenin gençlerine ihanet edildiğini, ülkesine inancının dinamitlendiğini öne sürdü.

