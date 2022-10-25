Final muhteşem oldu

Gönyeli Gençlik Festivali 3 gün üst üste düzenlenen birbirinden renkli etkinlik ve konserlerle son buldu.

Ünlü sanatçıların sahne aldığı festivale 3 gün boyunca yoğun katılım oldu. Festivalin son konserini ise

Türkiye’nin ünlü rap sanatçılarından Eypio verdi. Özellikle genç kesimin dinlediği Eypio festival alanını dolduranları coşturdu.

Üreten gençler stant kurdu

Her yıl genç yetenekler ve yıldızların sahne aldığı, binlerce genci buluşturan Gönyeli Gençlik Festivali’nde Osman Tuğsal, Ahmet Evan, Fikri Karayel, Ece Seçkin, Egoin, Oneblood konserleri de yer aldı.

Gönyeli Gençlik Festivali’nin cumartesi gerçekleştirilen final akşamında gençler Egoin, Oneblood ve Eypio ile eğlendi.

Gönyeli Gençlik Festivali’nde “Üreten Gençler” stantları, 65 yaş üzeri için kurulan “Feslikan Dost Kahvesi”, Gönyeli SAM stantları da kuruldu.