CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Davası tutuklularını ziyareti sonrası Silivri Cezaevi önünde açıklama yaptı. Özel, Gezi tutuklularının, “Çok yakında özgürlükte görüşeceğiz. Gezi’ye bin selam olsun” mesajını iletti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden ile Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala, Can Atalay, Ali Hakan Altınay ve Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti. Özel ziyaret sonrası Silivri Cezaevi önünde açıklama yaptı.

Özel açıklamasında şöyle konuştu:

“Osman Kavala'nın 1 Kasım'da tutukluluğunun beşinci yılı dolacak. Diğer arkadaşlarımızın ise tutukluklarının altıncı ayı dolacak. Gezinin onurlu yükünü taşıyan dostlarımızla içerideki altıncı aylarının dolduğu bugün dayanışmak için Silivri'deydik. Gezi hepimizin onurudur, geleceğimizin güvencesidir. Gezi'ye içeridekiler de sahip çıkıyorlar. Biz o gün de sahip çıkıyorduk, bugün de sahip çıkıyoruz.

Bırakın 5 yılı 5 saat bile içeride durmaması gereken Osman Kavala içeride tutuluyor. Tam 6 aydır da 7 arkadaşımız içeride tutuluyorlar. Bu 7 arkadaşımız kararın açıklandığı gün burada olmayabilirlerdi. Çiğdem Mater, yurt dışından dava için gelmişti Türkiye'ye. Her biri yurt dışına gitmiş olabilirlerdi ama buradaydılar ve Gezi'yi savundular. 8 arkadaşımızın 8'i de en az ikişer kez, Gezi'den beraat etti.”

Biçilmiş bir rol var

Gezi tutuklularının hakim kararıyla hepsinin beraat kararı verildiğini hatırlatan Özel, şunları söyledi:

“O gün Osman Kavala'yı serbest bırakmayıp anında bir başka dosyadan tutuklama çıkardılar ve daha sonra hepsini birden yeniden yargılamanın bir yolunu buldular. Yani hakimler hepimiz adına karar veriyor ama Recep Tayyip Erdoğan, nasıl kafasına göre her yere Millet Bahçesi yaptığı gibi, kendisini de mahkeme heyetinin üstünde, hukuk sistemimizde olmayan bir millet jürisi yerine koyuyor. Dönüyor dolaşıyor, ‘birileri bunları beraat ettirmeye çalıştı' diyor. O birileri, hepimiz adına karar veren hakimler, sen kimsin?

Sen kuvvetler ayrılığı gereği bu işe hiç karışmaması gereken, karıştığı zaman anayasal suç işleyen birisin. Ama karışıyor, çünkü onun zihninde, onun vicdanında Gezi suçlu. Daha doğrusu suçlu değil de, onun zihnindeki planda Gezi'ye ve bu 8 arkadaşımıza biçilmiş bir rol var. Onları darbeci diye göstermek, onları anayasal düzene karşı suç işlemişler diye göstermek kendi oyun planına uygun. Bu yüzden suçsuz arkadaşlarımızı inadına ve talimatla içerde tutuyor. Biz hukuki olmayan, siyasi olan bu tutuklamalara da, bu kararlara da isyan ediyoruz.”

“Gezi'ye bin selam olsun”

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

“Altın Portakal'da Antalya'da olması gereken Cannes Film Festivallerinde olması gereken Çiğdem Matel, Mine Özerden cezaevinde neden dursunlar? Geçen hafta Kız Kulesi ile ilgili kaygılarını ve sorularını hepimizin dikkatine sunan Mücella Yapıcı neden cezaevinde dursun? Onun kent suçlularıyla mücadele ediyor olması lazım.

Can Atalay, Soma'daki deneyimi, birikimiyle gidip de Amasra'da mağdurların yanında durması, suçluların peşinde olması gerekirken neden içeride olsun? Tayfun Kahraman, neden İstanbul'un daha yaşanır bir yere dönüşmesi için mücadelesini sürdürmesin de burada tutulsunlar? Hakan Altınay'ı öğrencilerinden niye ayırıyorsunuz diye bir kez daha soruyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz ki, Gezi'ye bin selam olsun.”

Gezi Davası'nda tutuklu olanların notunu da okuyan Özel, “Arkadaşlarımız diyorlar ki, ‘İlk günkü gibi Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz. Bu bedel, memleketin daha demokratik, daha özgür ve daha adil, kardeşçe yaşanacak bir ülke olmasına vesile olacaksa, biz bu bedeli ödemeye hazırız. Destek olan ve dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Bu bizim burada daha güçlü olmamızı ve daha dik durmamıza yardımcı oluyor. Çok yakında özgürlükte görüşeceğiz. Gezi'ye bin selam olsun' diyerek selamlıyorlar” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022, 09:35