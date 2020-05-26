Birleşik Krallık'ta son 24 saat içinde 121 kişi hayatını kaybetti ve bin 625 yeni vaka tespit edildi. Ülkede ölü sayısı 36 bin 914'e, vaka sayısı ise 261 bin 184'e yükseldi.

Açıklamada, son 24 saat içinde 73 binden fazla test uygulandığı, bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 3 milyon 500 bini aştığı ifade edildi.

Corona virüsü salgınıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, pazarların ve otogalerilerin 1 Haziran'dan itibaren açılabileceğini söyledi.

Johnson, 15 Haziran'dan itibaren de zorunlu olmayan diğer perakende satış mağazalarının açılabileceğini belirtti.

Johnson tarafından, daha önce de bazı ilkokulların bazı sınıflarının 1 Haziran'da kademeli olarak eğitime başlayacağı açıklanmıştı.

Johnson, sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden danışmanı Dominic Cummings ile ilgili sorulara ise “Kimseye kayıtsız şartsız destek veremem, ama Başbakanlıkta kimsenin (salgınla ilgili halka vermek istediğimiz) mesajımızı zayıflatacak bir şey yaptığını düşünmüyorum” dedi.

