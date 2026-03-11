Ağır füzeler ateşlendi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, gerilim bölgedeki enerji nakil hatlarını ve küresel petrol piyasalarını olumsuz etkiliyor.

İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik süper ağır başlıklı füzelerle yeni saldırılar düzenlediğini duyururken, ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir tehditte bulundu. Trump, İran'ın Hürmüz Boğazındaki misilleme faaliyetlerine ilişkin "İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşemişse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Mayın döşendiyse ve bunlar kaldırılmazsa İran'ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş boyutta olacak" ifadelerini kullandı.

Beyaz saray: İran koşulsuz teslim olacak

ABD'nin İran'a saldırılarının ne zaman sona ereceğine ilişkin ısrarlı soruları cevaplayan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'ın ABD'ye hiçbir şekilde tehdit oluşturmadığından emin olmak istediklerini söyledi. "Başkan, askeri hedeflerin tam olarak gerçekleştirildiğine ve bunu söyleseler de söylemeseler de İran’ın koşulsuz teslimiyet noktasına geldiğine karar verdiğinde operasyonlar sona erecektir" diyen Leavitt, bu konuda daha önce açıkladıkları 4-6 haftalık takvimin çok önünde olduklarını dile getirdi. Artan petrol fiyatları ve buna bağlı olarak ABD'de benzin fiyatlarının yükselmesi konusunda Başkan Trump'ın süreci yakından takip ettiğini anlatan ABD'li Sözcü, İran'la ilgili askeri sürecin tamamlanmasının ardından petrol ve benzin fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.

Şüpheniz varsa deneyin

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, İran’a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş hakkının olmadığını söyledi. Tengsiri, "Savaşın başında ilan ettik ve şimdi de tekrar ilan ediyoruz. İran’a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" ifadelerini kullandı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün istisnasız ve tereddütsüz şekilde göze göz, dişe diş kuralını uyguladığımızı açıkça ilan ediyoruz" dedi. Altyapılara yönelik saldırılara da değinen Galibaf, "Eğer altyapılara yönelik bir savaş başlatırlarsa, hiç şüphesiz biz de onların altyapılarını hedef alacağız" diye konuştu.

Bangladeş’e serbest

İran, Bangladeş’e ait petrol ve LNG taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişine izin verdi. Çin ve Hindistan da Bangladeş’in yakıt tedarikine destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’nı açık tutmak için ilave seçenekler hazırladığını ve gerektiğinde gemilere eskort sağlayabileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Irak, petrol üretimini azaltarak piyasadaki arzı düşürdü. Suudi Aramco, üretimi kısa süre içinde artırabileceklerini bildirdi.

İran'dan İsrail’e misilleme

Bu arada İran'ın Tasnim ajansı İran ordusunun İran'ın İsrail'in Hayfa kentindeki rafinerilerini ve yakıt depolarını insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını söyledi. İran, bu saldırının ülkede vurulan yakıt depolarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Bir tondan ağır füzeler ateşlendi

Öte yandan İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik süper ağır başlıklı füzelerle yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD ve Siyonist rejimin askeri üslerine, merkezlerine ve askeri destek noktalarına karşı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir tondan fazla ağırlığa sahip, hassas vuruşlu füzeler ve savaş başlıkları kullanıldı" ifadelerine yer verildi. Öte yandan İran ordusu, ABD-İsrail'in bölgedeki radarlarının önemli bir kısmının imha edilmesinin ardından, İsrail'deki hedeflerin daha kolay vurulduğunu duyurdu.



Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2026, 10:09