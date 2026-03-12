ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı sürüyor.

Yeni dini lider Mücteba Hamaney'in saldırılarda hafif yaralandığı ortaya çıktı. Trump, İran'da vurulabilecek bir hedef kalmadığını belirterek, "Savaş yakında bitecek" dedi.

BMGK'de körfez ülkelerine füze atılması kınandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırılarına karşılık bu iki ülkeye üslerini kullandıran Körfez ülkelerini füzelerle vuran Tahran yönetiminin kınanmasına ilişkin karar tasarısı kabul edildi. BMGK'de, Bahreyn öncülüğünde sunulan, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik füze saldırılarıyla ilgili karar tasarısı oylandı. BMGK üyesi 13 ülke İran'ı kınamaya yönelik karar tasarısını desteklerken, Çin ve Rusya çekimser oy kullandı. Bahreyn'in Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi üye devletleri ve Ürdün adına sunduğu tasarıya 130'dan fazla BM'ye üye devlet de destek verdi.

Pezeşkiyan: Uluslararası garantiler verilmeli

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. İsrail ve ABD tarafından İran’a karşı başlatılan savaşın sona ermesinin tek yolu olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Savaşın sona erdirmenin tek yolu, İran'ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesidir" ifadelerini kullandı.

Saldırılarda 206 öğrenci ve öğretmen öldü

İran Eğitim Bakanı Ali Rıza Kazımi de, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında "120 okulun hedef alındığını, 206 öğrenci ile öğretmenin öldüğünü" duyurdu. İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Kazımi Tahran’da düzenlenen geniş katılımlı cenaze törenlerinin ardından açıklama yaptı. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında "206 öğrenci ve öğretmenin öldüğünü, 161’inin ise yaralandığını" kaydeden Kazimi, saldırılarında toplamda 120 okulun da zarar gördüğünü söyledi.

"Hamaney yaralı ama görevine devam ediyor"

İranlı kaynaklar yeni dini lider Mücteba Hamaney'in durumuna dair bilgi verdi. Hamaney'in babasının da öldürüldüğü ilk günkü saldırılarda yaralandığı iddialarına da yanıt veren kaynaklar, yeni dini liderin "savaş yaralarına rağmen sapasağlam" olduğu ifade edildi.

Bu arada İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Tayland gemisine saldırdı.

Trump: İran savaşı yakında bitecek

ABD Başkanı Trump, Amerikan basınından Axios'a yaptığı açıklamada İran'da pratik olarak vurulabilecek hiçbir hedefin kalmadığını söyledi. Trump, "İran savaşı yakında bitecek. Ben ne zaman istersem o zaman bitecek" dedi. Savaş çok iyi gittiğini belirten Trump, "Planlanan takvimin çok ilerisindeyiz. İlk altı haftalık süre içinde bile mümkün olduğunu düşündüğümüzden daha fazla hasar verdik" dedi. İran'ın düşmanlığının İsrail ve ABD'nin ötesine, bölgedeki Körfez ülkelerine de yayıldığını söyleyen Trump, "Orta Doğu'nun geri kalanını da hedefe almışlardı. 47 yıldır neden oldukları ölüm ve yıkımın bedelini ödüyorlar. Bu bir intikam. Bu kadar kolay kurtulamayacaklar" dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026, 10:10