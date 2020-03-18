‘Bizi karalıyor’

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili Twitter paylaşımında "Çin Virüsü" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Trump, "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir" açıklaması yapmıştı. Trump'a ağır bir cevap veren Çin, "ABD'de bazı politikacılar Coronavirüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz" denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı "Çin virüsü" paylaşımına sert tepki gösterdi.

Çinli sözcü Gıng, "ABD'de bazı politikacılar Coronavirüsü Çin'le ilişkilendirerek Çin'i karalamaya çalışıyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz, ABD'yi Çin'i suçlamaya son vermeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun birinci önceliği virüsle mücadele için uluslararası iş birliğidir. ABD kendi önceliğine odaklanarak sağlık güvenliği konusunda uluslararası iş birliği için yapıcı rol oynamaya çalışmalı" dedi.

Trump "Çin virüsü" demişti

Trump, önceki gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Çin Virüsü'nden etkilenen tüm endüstrileri, hava yolu şirketlerini ve diğerlerini destekleyecektir. Her zamankinden daha güçlü olacağız" ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da corona virüsü (Covid-19) ile mücadele görev gücüyle birlikte basın toplantısı düzenlemişti. Gelecek 15 gün için halkın izlemesi gereken adımlara ilişkin yeni bir kılavuz yayımladıklarını belirten Trump, "Virüsle mücadele ederken, virüsün yayılmasını ve bulaşmasını önlemek için hepimizin kritik rolü var" uyarısında bulunmuştu.

