‘Bize destek olun’

Çin’de ortaya çıkıp 158’i aşkın ülkeye yayılan Coronavirüsü dünyaya korku salarken, Kuzey Kıbrıs’ta da dün itibari ile vaka sayısı 20 oldu.

Hastalar Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altında tutulurken, vakalarla uğraşan 11 kişilik doktor ekibi dün sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak topluma mesaj gönderdi. “Ne pahasına olursa olsun korona virüse yakalanan vatandaşlarımıza ve diğer ülkelerin insanlarına bakacağız, söz veriyoruz” mesajını veren doktorlar halktan da destek beklediklerini belirtti. Doktorlar, “Evde kalarak, bulaşma riskini azaltmalısınız” diye çağrıda bulundu.

Doktorlar mesajında şunları ifade etti:

Bizler Coronavirüs bulaşan veya şüphesi olan hastalara bakan doktorlarız. 4 doktorunuz İnfeksiyon Hastalıkları, 7 doktorunuz Göğüs Hastalıkları Uzmanlarından oluşan 11 kişilik doktor ekibiyiz. Düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Coranavirüs salgını dünyada devam ederken, ülkemizde de kendisini gösterdi. Doktorlar olarak bizler de endişeliyiz, hatta korktuğumuzu da itiraf edelim. Çünkü bu hastalara baktığımız yüksek bulaşma riskine sahibiz. Virüs bulaşırsa, bizler de hasta olabiliriz, hafif atlatabiliriz, virüs akciğerlerimize çok ciddi hasar verip hayatımız boyunca nefes darlığı yaşayabiliriz ve en kötüsü hayatımızı kaybedebiliriz. 11 doktorunuz sükûnetle bu riskleri kabul etti. Doktorlarınız olarak, hemşire arkadaşlarımızla birlikte samimiyet ve ciddiyet içinde çalışıyoruz. Sevgili halkımız, sizlere bir söz vereceğiz ve sizlerden bir söz alacağız. Ne pahasına olursa olsun korona virüse yakalanan vatandaşlarımıza ve diğer ülkelerin insanlarına bakacağız, söz veriyoruz. Sevgili büyüklerimiz ve gençler, sizlerden destek bekliyoruz, doktorlarınızı, ailenizi ve kendinizi korumaya söz vermenizi istiyoruz. Evde kalarak, bulaşma riskini azaltmalısınız. Sizlere patlamış mısır örneği ile Coronavirüsü’nün durumunu izah etmek istiyorum. Bir avuç mısırı tencere koyuyorsunuz, ateşi yakıp bekliyorsunuz. İlkin hiçbir şey yoktur, sonra tek tek patlamaya başlar mısırlar. Şu an Coronavirüs salgını bu evrededir. Bir an gelir mısırların hepsi patlatmaya başlar. İşte bu evre son derece yıkıcıdır. Bu dönemi daha hafif atlatabiliriz, bu nedenle evde kalmanız, sosyal hayattan bir süreliğine çekilmeniz gerekiyor. Toplumun büyük bir kısmı buna uymaktadır. Bu konuda sizden bizlere söz vermenizi istiyoruz.”



İşte o ekip:

Dr. Zafer Erdoğmuş (İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi)

Dr. Mustafa Akansoy (Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi)

Dr. Emine Kamiloğlu (Göğüs Hastalıkları Uzmanı)

DR. Selin bardak (İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)

DR. Nesil Bayraktar(İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)

DR. Fatma Canbay (Göğüs Hastalıkları Uzmanı)

DR. Derlen Özgeç Ruso (Göğüs Hastalıkları Uzmanı)

DR. Emre Vudalı (İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)

DR. Yağmur Aldağ (Göğüs Hastalıkları Uzmanı)

DR. Havva Yeşildağlı (Göğüs Hastalıkları Uzmanı)

DR. Hatice Ç. Çağlayan (Göğüs Hastalıkları Uzmanı)