Meclis karar alacak

Emir ERTORUN

Koronavirüs ile ilgili gelişmeler nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı’nda toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Seçim Kurulu başkanı olarak Narin Ferdi Şefik, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Başsavcı Behiç Öztürk, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Cemal Özyiğit, Demokrat Parti milletvekili Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda, Meclis'e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay ertelenmesi için hukuken çalışma yapması için yetki verilmesi kararı çıktı.

Uluçay: Esas hedef sağlık

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis'in yasal çalışma için çalışmaya başlayacağını ve en kısa sürede milletvekillerine sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıya Meclis Başkanı Teberrüken Ulucay, YSK Başkanı Narin Ferdi Sefik ve Başsavcı Behiç Öztürk de katildi.

Toplantı sonrası basına açıklama yapan Uluçay, Cumhurbaşkanlığındaki bu toplantıda, ülkede korona virüs konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için alınan tedbirler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılıp yapılmamasını değerlendirdiklerini ifade etti.

Uluçay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu çerçevede, içinde bulunan durum da değerlendirerek 6 ay ertelenmesine yönelik Meclisin çalışma yapmasına karar verildiğini kaydetti ve meclisin hukuken gereken çalışmayı yürüteceğini kaydetti.

"Esas hedef sağlık" diyen Uluçay, ülke ve toplum sağlığı için ortak bir çalışma yapacaklarını ifade etti ve "Önce sağlık" dediklerini, sorumlu yöneticiler olarak da bu çalışmayı yapacaklarını belirtti.

Uluçay, bu zor süreçte ülkede alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesini umarak bu kararı aldıklarını da söyledi.

Akıncı, video paylaştı

Cumhurbaşkanı Mustaf Akıncı, “Olağanüstü durum tartışmalarına dönmek amacında değilim ama en azından sokağa çıkma yasağı ile ilgili mevzuat hükümetin elinde mevcuttur “dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün koronavirüse ilişkin yeni bir değerlendirme videosu paylaştı.

“İçinde bulunduğumuz koşullarda halkımızın sağlığından öte düşünecek başka bir şeyimiz yoktur” diyen Akıncı, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda hükümeti, muhalefetteki partileri, yargısı, savcılığı, meclisi ile beraber Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 ay süreyle ertelenmesi konusunda konsensüse varıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Her zaman vurguladığım gibi içinde bulunduğumuz koşullar hızlı hareket etmeyi de gerekli kılıyor. Atacağımız adımları vaktinde atmazsak, daha sonra atmak zorunda kaldığımızda çeşitli gecikmelerin bedellerini ödemek zorunda kalabiliriz. Olağanüstü durum tartışmalarına dönmek amacında değilim ama en azından sokağa çıkma yasağı ile ilgili mevzuat hükümetin elinde mevcuttur. Geriye kalan iradedir ve bu iradenin de bir an önce gösterilmesinde büyük fayda vardır.

Sağlık konuları ile ilgili gönüllük esasına göre davette bulunduğum Sağlık Bakanlığı yapmış 4 arkadaşımız, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanımız ve Başhekimlik yapmış 2 arkadaşımız ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışma Kurulumuz oluşturuldu. Bu konuda yapacakları danışmanlık Kıbrıs Türk toplumunun daha sağlıklı günlere ulaşmasını amaçlamaktadır.”

Meclis olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemiyle olağanüstü toplanacak. Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay milletvekillerini, perşembe günü saat 11.00'de Meclis Genel Kurulu'nun birinci olağanüstü birleşimine çağırdı.

Davetiyede, toplantının gündemi "26 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Ertelenmesi" olarak belirtildi.

Tüm dünya gibi ülkeyi de etkileyen yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin altı ay ertelenmesi konusu bugün Cumhurbaşkanlığı'nda siyasi partilerle ele alınmış ve toplantıdan uzlaşı çıkmıştı.