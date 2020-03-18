‘Corona’ paketi yolda

Melis GÜNEL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Coronavirüs krizi nedeniyle kamu çalışanlarına maaş ödemesinde gecikmelerin olabileceğini ve özel sektörde çalışan KKTC vatandaşlarına asgari ücretin yüzde 75-80’i kadar bir ödemenin yapılabileceğini söyledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Diyalog’a yaptığı açıklamada “Çalışma bakanımızın yaptığı açıklamayı bilmiyorum. Ama 133 bin özel sektör çalışanıyla 38 bin kamu görevlisini aynı günde ve oranda ödemeyi planlıyoruz” dedi. Amcaoğlu ‘Ekonomik Önlemler Paketi’nin Cuma gününe kadar açıklanabileceğini ifade etti.

Sucuoğlu ne dedi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, devlet çalışanlarının maaşlarının gününde ödenmeyebileceğine dikkat çekti. Sucuoğlu, yaptığı açıklamada, özel sektörde çalışan işçiler için bir kaynak aktarımı yapılacağını ifade etti.

Sucuoğlu, katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullandı:

“Devlet çalışanlarının maaşı gününde ödenmeyebilir ve kesintili olabilir. Bakın kesin bir şey söylemiyorum. Olabilir diyorum. Gelirlerimiz düştü. Birkaç gün gecikebilir. Bu da normaldir.

Özel sektörde çalışan işçi vatandaşlarımız için kendi bünyemizde bir kaynak aktarımı yapacağız. Asgari ücretin yüzde 75’i, 80’i kadar bir kaynak aktaracağız. Bunun için önümüzdeki hafta pazartesi, işçilerin başvurabileceği adresleri tespit edeceğiz. Ve işverenler bize başvurup, listeyi verecekler. Biz de fondan aktaracağımız kaynakla işçilere bu desteği vereceğiz.”

Amcaoğlu ne dedi?

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ise Diyalog TV’de Detay Programına telefonla bağlanarak Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtladı.

“Kamu çalışanları maaşlarını geç alabilir” açıklamasını yorumlamaktan kaçınan Amcaoğlu; önceliklerinin sadece devlet çalışanları ve emeklilerin alacağı maaşın olmadığını söyledi. Bakan Amcaoğlu, özel sektördeki kayıplara uğrayan, işinden ekmeğinden olan insanlara da nasıl katkıda bulunulacağının dengesini kurmak olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu “133 bin özel sektör çalışanı ile 38 bin 500 devlet çalışanının aynı günde ve oranda ödeneceğini en kısa sürede açıklayacağız dedi.

Olgun Amcaoğlu, bu hafta sonuna kadar sosyal sigorta ihtiyat sandığı ödemesi, elektrik kurumun atacağı adım, faiz altında ezilen ve işyerlerini açamayanlar başta olmak üzere ekonomik olarak çalışanın uğradığı zararlar kapsamında, sağlık bakanlığına korona virüsle mücadele çerçevesinde aktarılacak parayla ilgili bir paket açıklayacaklarını ve bu pakette özel sektör çalışanının da kamu çalışanının da haklarının yer alacağını söyledi. Maliye Bakanı Amcaoğlu kuvvetli ihtimal hafta sonuna kadar en azından bu paketin çatısının oluşacağını da sözlerine ekledi.

3 aylık bir süreç

Amcaoğlu, üç aylık bir sürece dikkat çekerek, sıkıntıların bu sürede aşılabileceği inancını belirtti.

Bakan Olgun Amcaoğlu, bazı fonlarda biriken paranın ihtiyaçlı alanlara aktarılıp aktarılamayacağına ilişkin bir soruyu yanıtlarken “ fonlardaki birikimlerin insanımızın sıkıntılı durumu aşabilmesi için kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bunun için hep birlikte çalışmaktayız ve bu toplu çalışmalar sonrası bir sonuç ortaya çıkacaktır.”