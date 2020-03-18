Herkes için sakıncalı

Ömer KADİROĞLU

Bakanlar Kurulu’nun corona virüse karşı aldığı önlemler çerçevesinde kamu ve özel işletmeler kapatılırken, bankalar ile Gelir ve Vergi Dairesi sabah 08.00 ile 12.00 arasında hizmet vermeye devam ediyor.

Vatandaşların mali ihtiyaçlarını karşılaması ve vergilerini ödemesi için açık bırakılan banka ile vergi dairesinde kısıtlı personel çalışırken, bu durum işlemlerin uzamasına neden oluyor.

Müşteriler hijyen kuralları gereği banka ve daireye tek tek alınıyor, haliyle vatandaşlar da uzayan işlemlerden dolayı isyan ediyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Az sayıda personel çalıştığı için işlemler uzuyor. Hem bize aynı ortamda kalmayın deniyor hem de eksik personel çalıştırdıkları için insanlar aynı ortamda uzun süre bekliyor” dedi.

Vatandaşlar ne dedi…?

Osman Çelik (Bandabulya esnafı)

“Bence bütün her yerin kapanması gerekiyor. Görüldüğü gibi müşteri geldiğinde temas halinde oluyoruz ve bu durumda virüsün yayılması önlenemiyor. Bizler kendimizce bir takım önlemler aldık. Dezenfekte ürünleri kullanarak kendimizi korumaya çalışıyoruz. En güzel önlem tüm dükkânların kapanarak insanların evde kalmasıdır. Satış yapmadığımız zaman geçim sıkıntısı olabilir ancak bu hastalığın yayılmasından ziyade elimizdeki ile idare edeceğiz. İtalya önlem almadı, geldiği durum biliniyor. Bizler de önlem almazsak aynı duruma düşebiliriz.”

Mehmet Canar (Banka görevlisi)

“Güveni sağlamak ve vatandaşlara yardımcı olmak için buradayım. İçeride çalışan iki veznemiz var ve müşteriler tek tek alınarak işlemleri yapılıyor. Tek tek almamızın nedeni çalışanlara bulaşmaması içindir. Bakanlar Kurulunca alınan kararlara uyulması önemlidir.”

Hasan Uzun (Banka müşterisi)

“Alınan tedbirlerden memnunum. Mecbur kalmadıkça insanların dışarıya çıkmaması önemli bir durumdur. İnsanlar da bunlara uyarsa bu virüsün yayılması önlenmiş olabilir.”

Metin Onbaşı (Banka müşterisi)

“Bankadan para çekmek için geldim, işlemim çok kısa olsa da yaklaşık bir saattir bekliyorum. Tedbir için alınmış bir karar ve iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Sıra yavaş ilerlese de böylesi bir uygulama bizim sağlığımız için önemli olduğundan katlanacağız.”

Mustafa Deveci (Vergi Dairesinde işlem yaptıran vatandaş)

“Sabah saat 10.00’da daireye geldim ve işlem yaptırmak için saatlerdir burada bekliyorum. Bakanlar Kurulu kararı ile kalabalık ortamlarda olunmaması gerektiğine vurgu yapılsa da devlet bizi burada memurlarını izne göndererek uzun süre bir arada tutuyor. Yaptırmak istediğim işlem stopaj vergisi yatırmak ancak saatlerce burada bekletiliyorum. Madem virüs riski var insanlara vergi için ay sonuna kadar müsaade tanısınlar ki insanlar da kalabalık ortamda beklemek zorunda kalmasın.”

Emine Tarazi (Vergi Dairesinde işlem yaptıran vatandaş)

“Saat 9 gibi gelmiş olsam da öğle saatlerine kadar beklemek zorunda kaldım. Aslında böylesi bir günde daha çok çalışan burada olmalı. İnsanları saatlerce bu kalabalıkta bekletmeleri doğru değil.

Ben de vergi yatıracağım ancak saatlerce burada bekletiliyorum. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum.”

Mustafa Köroğlu (Vergi Dairesinde işlem yaptıran vatandaş)

“Devlet bizi bir araya getirtip saatlerce beklettiği için pek bir önlem alındığını söylemek mümkün değildir.

Daire açarak, iki memur çalıştırarak bizi burada saatlerce bekletmelerindeki mantık ne bilmiyorum. Sabahtan öğleye kadar işlem yapan bir daire sadece 20 kişinin işlemini yaptı. Özel sektör çalışıyor ancak devlet dairelerindeki memur önlem amaçlı evlerine gönderildi ve burada risk altında bekletiliyoruz.”

Ercan Eryener (Vergi Dairesinde işlem yaptıran vatandaş)

“Hükümet on kişiden fazla bir arada durmayın diyor ancak biz azaltılan memur nedeniyle sabahtan öğlene kadar burada bekletiliyoruz. İki tane memur orada işlem yapmaya çalışıyor ancak onlar da bu bölüm memuru olmadığı için işlemler yavaş ilerliyor. Mademki açıklama yaparak on kişiden fazla olmayın diyorlar neden 150 kişiyi burada tutuyorlar. Ben pek bir önlem alındığını düşünmüyorum.”