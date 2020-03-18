Hükümetin kararlarına tam destek

Başbakan Ersin Tatar, ekonomik sektörlerin temsilcileri ile bir araya geldi.

Tatar, Başbakanlık’ta yapılan toplantıda, İngiltere’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelecekler için charter sefer düşüncesinde olduklarını ve bu kişilerin 14 gün bir otelde gözlem altında tutulacağını söyledi.

Hükümetin aldığı tedbirlerin boşa gitmemesi için halkın tedbirlere uymasını isteten Başbakan Tatar, toplumsal birlikteliğin önemini vurguladı.

Görüşmeye, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da katıldı.

Platform adına konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, zor bir dönemden geçildiğini ve ekonomik sektörlerin temsilcileri olarak toplumun sağlığının öncelik olduğunu söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs konusunda sürekli tedbir aldığını kaydeden Çağıner, KKTC’nin diğer ülkelere nazaran bir adım önde olduğunu ifade etti ve salgının yayılmadan üstesinden gelinebileceğine inandığını belirtti.

Çağıner, hükümetin aldığı kararların arkasında olduklarını söyledi.

“İngiltere’den gelenler gözlem altında olmalı”

Başbakan Ersin Tatar da, KKTC’de zor bir dönemden geçildiğini, salgının bütün dünyayı sardığını ve süratle yayıldığını ifade etti.

İşyerlerinin kapatıldığını ve bunun da ekonomik etkilerinin olduğunu kaydeden Tatar, ancak halkın sağlığının ve geleceğinin öncelikli olduğunu vurguladı. Başbakan Tatar, tedbirlerin zamanında alınmasının önemine işaret etti ve bunu da yaptıklarını hatırlattı.

KKTC’nin dışarısı ile bütün bağlarının kesildiğini kaydeden Başbakan Tatar, İngiltere’den gelenlerin gözlem altında olması gerektiğini söyledi.

Risk dışarıdan geliyor…

Vaka sayısının yediye yükseldiğini belirten Tatar, beşinin Alman, ikisinin de KKTC vatandaşı olduğunu, virüsün KKTC’den yayılmadığını, riskin dışarıdan geldiğini anlattı.

Sosyal medyanın bu noktada önemli olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, telkin yolu ile çağrı yaptıklarını, vatandaşların ise ihtiyaçlarını gidermelerinin ardından evlerine dönmelerini, topluluklarda bulunmamalarını istedi.

KKTC’ye İngiltere’den gelenler olduğunu anımsatan Başbakan Tatar, charter sefer düşüncesinde olduklarını, İngiltere’den gelecek olanların bir otel kiralanarak 14 gün otelde gözlem altında tutulacağını aktardı.

Toplumsal desteğin önemini vurgulayan Başbakan Tatar, “Halk bizimle beraber hareket etmeli. Çağrılara saygı göstermeli. Dünyaya burada bir halk olduğunu ve dünyada yer alacağını gösterme durumundayız” dedi.

Başbakan Tatar, hükümetin doğru kararlar aldığı düşüncesinde olduğunu belirterek, aynı inançla devam etmenin önemine işaret etti.