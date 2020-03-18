Sıkı önlem

Hüseyin ÇİÇEK

“Corona Virüs” vaka sayısı ülkemizde 7 olurken Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde önlemler hat safhaya çıkarıldı. Acil Servis önüne tanı merkezi kurulurken, hastaneye gelen kişilerin öncelikle burada kontrol edileceği ardından hastane içerisine alınacağı bildirildi.

Önlemler kapsamında, hastaneye herhangi bir şikayet veya ziyarete giden vatandaşların hastaneye girmeden ateşi ölçülüyor, ateşi normal değerlerde çıkan kişiler görevli eşliğinde hastane içerisine alınıyor. Hastaneye ambulans ile gelen acil vakaların bile özel ekip tarafından ateşi ölçüldükten sonra bina içerisine alınıyor, ambulans ile gelen sağlık ekiplerine de aynı prosedür uygulanıyor, alınan bu önlemler Gazimağusa halkının da büyük takdirini topladı.