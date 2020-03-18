İvedi önlem şart

Kar-İş, ülkede toplu taşımacılığın durmasının birçok sorunu beraberinde getirdiğini belirterek, hükümetin toplu taşımacılık için ivedi ve radikal ekonomik paket hazırlamasının elzem olduğunu da belirtti.

Kar-iş, toplu taşımacılığın yasaklanmasının ardından taşımacılığın kiralık ve özel araçlarla kaçak olarak yapıldığını savundu.

Yapılan yazılı açıklamada, dünyanın gündemi olan Kovid – 19 virüsünden tüm dünya gibi KKTC halkının da etkilendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“İnsan sağlığı en önemli konu olmakla beraber tüm KKTC halkı olarak elimizi taşın altına koymakla mükellefiz. Devletimizin aldığı kararlar çok önem arz etmektedir ve biz kamu araçları işletmecileri ve halk olarak bu kararlara uymak zorundayız. Bu bağlamda devletimizin aldığı kararlar ayni şekilde toplu taşımacılıkta da alınmıştır. Toplu taşımacılığın durması bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir.

Ülkemizdeki turist, öğrenci ile sivil halk; şehirlerarası ve havaalanlarına sadece taksi ve turistik vito araçlarla taşımacılığı yapılmaktadır ve bunların denetimi Ulaştırma Bakanlığı ve polis tarafından yapılmaktadır. Fakat bunun yanında kiralık araçlarla ve özel araçlarla kaçak taşımacılık yapıldığı açıkça görülmektedir.”

Kar-İş, hızla yayılan koronavirüsten etkilenen KKTC ve dünyadaki diğer ülkelerin halklarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, salgının, alınan önlemler ile mümkün olan en az zararla atlatılacağı inancını belirtti.