Baf’ta ‘tehlike alarmı’

Güney Kıbrıs’taki Corona virüs vaka sayısının dün itibarıyla 49’a çıktığı ve Rum halkının panik halinde olduğu bildirildi.

Özellikle Baf bölgesinde görülen vakaların, diğer yerlerden daha fazla olduğunu belirten Rum basını, Belediye Başkanı Fedona Fedonos’un ‘tehlike alarmı’ verdiğini yazdı.

Fileleftheros “Korku Zinciri-Tüm Baf’ta Karantina İlan Edilmesine Bir Adım-Korona Kışlaya da Girdi” başlıklı haberinde korona virüsün yayılmasından kaynaklanan gelişmelerin “korku zincirini” oluşturduğunu belirtti.

Korona virüsün en sert şekilde Baf’ı vurduğuna dikkat çeken gazete COVİD-19’un acımasız bir şekilde sağlık sektörünü vurduğunu, Baf’taki devlet ve özel hastanelerin olağan üstü hal durumuna geçtiğini ve sadece acil durumlara müdahale ettiğini yazdı.

Baf Hastanesi’nde 11 teyit edilmiş korona vakasının tespit edilmesinin ardından Baf’ta korku ve paniğin hakim olduğunu, aralarında doktorların, hemşirelerin, temizlik görevlilerinin ve de bir hastanın bulunduğu kişilerde korona virüs tespit edildiğini yazan gazete bu kişilerin temas ettiği kişilerin de arandığına dikkat çekti.

Belediye Başkanı çanları çaldı

Gazete; bu durum üzerine Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un tehlike çanlarını çalarak, her türlü insan temasının ve dolaşımın kesilmesi yönünde herkese çağrıda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’taki ilk vakanın bölgede çalışan ve ikamet eden bir taksi şoförü olması nedeniyle Baf’ta bugünlerde panik ve endişe hakim.

Gazete Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün bazı tedbirler açıklayarak Baf Hastanesi’nin kapatılmasına, dezenfekte edilmesine, tüm personelden ve Patoloji kliniği ile Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki hastalardan kan örnekleri alınmasına, ayrıca bu bölümde tedavi gören hastaların karantinaya alınmasına karar verdiğini belirtti.

Kışla karantinada

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Güney Lefkoşa’daki “Stavrovuniu” kışlasının, bir subayda teyit edilmiş korona virüs tespit edilmesinin ardından, dün itibarıyla karantinaya alındığını yazdı.

Rum Sağlık Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı’nın sürekli temas halinde olduğunu belirten gazete Güney Lefkoşa’da ikinci kışla sonuçlarının beklendiğini kaydetti.