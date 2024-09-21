Bu kez Beyrut'u vurdu

İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırılar sonrası sınırda çatışmalar şiddetlendi. İsrail'in Beyrut'un güneyini bombaladığı saldırıda Hizbullah'ın operasyonlar komutanı İbrahim Akil'in öldüğü açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, can kaybının 12'ye çıktığını açıklarken, Hizbullah yanıt olarak İsrail'i Katyuşa füzeleriyle vurdu.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların ardından çatışmalar şiddetlendi.

Hizbullah, İsrail'i Katyuşa füzeleri ile hedef alırken İsrail ise başkent Beyrut'un güneyine hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Radyosu, Beyrut'a yönelik saldırının hedefinin Hizbullah'ın operasyonlar komutanı İbrahim Akil olduğunu açıkladı.

Güvenlik kaynakları Reuters'a yaptığı açıklamada, saldırıda Akil'in öldürüldüğünü bildirdi.

ABD'nin Akil'in başına 7 milyon dolar ödül koyduğu biliniyordu.

Hizbullah karşılık verdi

AFP haber ajansının Hizbullah'a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre örgütün elit biriminden bir isim saldırıda öldü.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, yaptığı açıklamada, saldırının "İsrail'in hiçbir insani, hukuki ve ahlaki düşünceye önem vermediğini gösterdiğini" söyledi.

Beyrut saldırısının ardından Lübnan Hizbullah’ı, İsrail'in suikastlardan sorumlu kuzey bölgesindeki ana istihbarat karargahına Katyuşa füzeleriyle iki kez saldırı düzenlediğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Öte yandan Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırısına ilişkin ön bildirimden haberdar olmadıklarını dile getirdi.

Saldırılardan önce ABD'ye bildirimde bulunarak Amerikalıların Lübnan'a seyahat etmemelerini ya da zaten oradalarsa ayrılmalarını "şiddetle" tavsiye etti.

Gazetecilere konuşan Kirby, son saldırılar hakkında yorum yapamayacağını söyledi ancak Biden yönetiminin bölgede bir tırmanmadan kaçınmaya çalıştığını yineledi.

Hizbullah füze fırlattı

Hizbullah, İsrail'in Beyrut saldırısından önce de İsrail'i füzelerle hedef aldı.

Örgüt, İsrail'in yedi ayrı saldırıda Katyuşa roketleri ile vurulduğunu duyurdu.

Saldırının ardından açıklama yapan İsrail Ambulans Servisi, ilk tespite göre ölü ve yaralı olmadığını bildirdi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, sınırın Lübnan tarafından 150 civarında füze fırlatıldığını aktardı.



Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 01:11