Güvence altına alındı

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işçilerin kıdem tazminatı hakkının, mahkeme kararıyla güvence altına alındığını bildirdi.

Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, Yüksek Mahkeme’nin dün kıdem tazminatı hakkı konusunda önemli bir karar verdiğini kaydetti.

2019 yılından beridir Kamu-İş’te örgütlü işçilerin, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan kıdem tazminatı hakları için yürütülen davada, bugün okunan karar ile son noktanın konulduğunu ifade eden Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, şunları dile getirdi:

“Emekli çıkan üyelerimizin hakları ödenmiyordu. Uzun bir süredir üyelerimizin kıdem tazminatı hakkı için mücadele veriyorduk. Bununla ilgili alt mahkemelerde kazanmış olduğumuz davaları hükümet istinafa götürdü. Ancak yargı son noktayı koydu. Bugün işçilerimizin lehine kıdem tazminatı hakkını kazandık.”

Kamu-İş adına davayı yürüten Avukat Şefik Aşçıoğulları da kararla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:”19-20-21/23 sayılı Yargıtay tarafından sonuçlanan davalar ile Kamu-İş Sendikası’nın KKTC ile toplu iş sözleşmelerinin toplumda ‘göç yasası’ olarak tanımlanan, Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasına (47/2010) aykırılık teşkil etmediği saptandı. Kararla bayramlık ödeneği hakları gibi kıdem tazminatı hakkının da toplu iş sözleşmesi ile güvence altına alınması sağlandı.”

