Çözüm üretiyor

Strasbourg'taki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından tazminatı ödenen Rock Ruby dosyasının kapatılmasına onay verdi.

Karar, TMK'nın bir kez daha Avrupa Konseyi tarafından işlevini sürdüren bir yapı olarak kabul edildiğini gösteriyor.

Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin Rock Ruby Hotels LTD’ye ilişkin başvuruda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına yönelik açıkladığı kararında, “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bu davanın incelenmesini sonlandırmaya karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.

Karara ilişkin açıklamada, ilgili davanın KKTC’de yer alan mülklere erişimin engeli ve mülkün kontrolünün kaybı nedeniyle açıldığını, Mahkeme’nin ise başvuran şirkete, mülklerinin kullanım kaybı ve manevi tazminat ile masraf ve harcamalar bakımından adil bir tazminat ödenmesini hükmettiği hatırlatıldı.

Şirketin 2005 yılında KKTC’de kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu ile mülkün değeriyle, talep edilen ve mahkeme tarafından hükmedilen meblağların gecikme faiziyle birlikte ödenmesini öngören dostane bir anlaşmaya vardığına işaret edilen açıklamada, anlaşmaya varılan meblağın ödendiği de teyit edildi.

Açıklamada, bireysel sorunun çözülmüş olmasından dolayı, Bakanlar Komitesi’nin kendisine verilen görevleri yerine getirdiği ve söz konusu davanın incelenmesini sonlandırmaya karar verdiği vurgulandı.

Tatar: Taşınmaz Mal Komisyonu etkin şekilde çalışıyor

Kararı değerlendiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin , Rock Ruby Hotel dosyasının kapatılmasına onay vererek, KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’nu (TMK) bir kez daha işlevini sürdüren bir merci olarak kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında, “Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin 17-19 Eylül’de Strazburg’ta gerçekleştirdiği toplantıda mülkiyet konusu ele alındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin mülkiyet rejimimizin uluslararası hukuka uygun olduğuna ve Taşınmaz Mal Komisyonunun etkin bir çare oluşturduğuna karar verdiği Demopoulos kararının sonuçlarını ortadan kaldırmak için her türlü baskıyı uygulayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) amacına ulaşamadı” dedi.

Tatar açıklamasında “Ülkemiz aleyhine başlatmış olduğu baskı politikasına yasal kılıf arayan Rum Yönetiminin bu girişimleri kararların uygulanmasının denetiminin kapatılmasına bir adım daha yaklaşılmasını da engelleyemedi.” ifadelerini kullandı.

Üstel: Yol gösterici olacak

Başbakan Ünal Üstel, Avrupa Konseyi’nde düzenlenen İnsan Hakları Toplantısı çerçevesinde Strazburg’da gerçekleştirilen görüşmelerde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıslı Türklerin mülkiyet haklarını hedef alan girişiminin başarısız olduğunu belirtti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin başvurusunun sonuca ulaşamamasının önemini vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin başvurusunun sonuca ulaşamamasının önemli olduğunu ve bu mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Üstel, TMK’nın uluslararası hukuk çerçevesinde etkin bir iç hukuk yolu olarak çalışması için her türlü çabayı sarf edeceğini ve bu konuda kararlılıkla hareket edeceklerini kaydetti.

Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nde yaşanan gelişmeyi Kıbrıslı Türklerin haklarının korunması açısından önemli bir kazanım olarak nitelendiren Üstel, bunun kendileri için de yol gösterici olacağını belirtti.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma yolundaki bu diplomatik mücadelede destek veren Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına, devletin ilgili kurumlarına ve tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, “Hep birlikte Kıbrıs Türk halkının haklarını uluslararası arenada savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Geçerliliği bir kez daha teyit edildi

KKTC Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin, Xenides Arestis Grubu altında icrası denetlenen ve Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından yapılan teklif çerçevesinde dostane çözümle sonuçlanan Rock Ruby kararına ilişkin icra sürecini kapatarak, TMK bağlamında ülkedeki mülkiyet rejiminin geçerliliğini bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının icrasını denetleyen Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin İnsan Hakları konulu toplantısının 17-18 Eylül tarihlerinde Strazburg’da gerçekleştirildiği ifade edildi.

