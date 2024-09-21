Gürses teslim aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Kalkanlı Yaşamevi, yenilenerek hizmete açılmasına verdiği katkılardan dolayı Merit Otellerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Merit Otellerine Kalkanlı Yaşamevi’nin yeniden düzenlenmesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür plaketini Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses’e verdi.