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Gürses teslim aldı

Kalkanlı Yaşamevi’ne katkılarından dolayı Merit’e teşekkür plaketi takdim edildi

Gürses teslim aldı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Kalkanlı Yaşamevi, yenilenerek hizmete açılmasına verdiği katkılardan dolayı Merit Otellerine teşekkür plaketi takdim edildi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Merit Otellerine Kalkanlı Yaşamevi’nin yeniden düzenlenmesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür plaketini Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses’e verdi.

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