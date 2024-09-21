Önemli klasikler seslendirildi

25. TÜRKSOY Opera Günleri’nin ilk konseri, önceki akşam Bellapais Manastırı’nda verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile Başbakan Yardımcılığı bürokratlarının da hazır bulunduğu konseri, sanatseverler izledi.

Öncesi Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun açış konuşmasının ardından, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev’in mesajı okundu.

Konserde, KKTC’yi temsil eden Opera Sanatçısı Nejla Egemen’in yanı sıra Azerbaycan’dan Anton Fershtandt ile Nina Makarova, Kazakistan’dan Yerlan Zhandarbay, Türkiye’den Kamil Kaplan ve Irak Türkmenlerinden Ömer Türkmenoğlu, Kırgızistan’dan Piyanist Iuliia Babich eşliğinde sahne aldı.

Sanatçıların dünya klasikleri ile kendi ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler seslendirdiği konserde, Opera Sanatçısı Nejla Egemen de Ali Hoca’nın düzenlediği Kamran Aziz’in “Al Yemeni Mor Yemeni” isimli şarkısını ve Carmen Operası’ndan “Habanera” aryasını seslendirdi.

Tatar, konser öncesi yaptığı konuşmada, Türk dünyasından opera sanatçılarının sahne aldığı geleneksel etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün müziği ve sanatının, muhteşem bir ambiyansla birleştirildiğini belirten Tatar, böyle bir ortamda Kıbrıslı Türk kadın besteci Kamran Aziz’in eserlerini dinlerken gururlandığını ifade etti.

Türk dünyasının bir parçası olarak Kıbrıs Türkü’nün kendi kültürünü yaşatmak için olağanüstü bir çaba gösterildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Kendi insanlarımızın başarısını paylaşıyoruz. Kıbrıs Türkü, her zaman kendi değerleri ile gurur duydu. Sanatçılarımızı dünyaya tanıtmak görevimizdir” dedi.

TÜRKSOY Opera Günleri, 25 Eylül Çarşamba akşamı Ankara’da düzenlenecek kapanış konseri ile tamamlanacak.



