Büyük korku

Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda hissedilen depremler büyük endişeye neden oldu. Santorini Adası açıklarında cumartesi gününden bu yana meydana gelen 200'den fazla depremin ardından turizm adasında toprak kaymaları görüldü. Yetkililerin sarsıntıların volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığını açıklamasına rağmen şiddetli bir deprem olacağı endişesiyle evlerini terk eden bölge sakinleri, geceyi açık alanlarda geçirirken, çok sayıda kişi de başkent Atina'ya gitmek üzere terminallere ve Santorini Limanı'na akın etti. Bölgede eğitime cuma gününe kadar ara verildi.

400’den fazla deprem meydana geldi

Ege Denizi’nde 28 Ocak’ta başlayan sismik hareketlilik devam ediyor. Bölgede, 7 günde 1,3 ile 4,8 büyüklüğü olan 400’den fazla deprem meydana geldi.

Santorini'de açık hava stadyumunda çadırlar kurulurken, polis ve itfaiye teyakkuz halinde.

Özel afet müdahale ekipleri ve özel arama köpekleri hazır bekletiliyor.

Ada sakinlerine, büyük açık hava etkinliklerinden kaçınmaları ve başta kruvaziyer gemilerine hizmet veren Fira Limanı olmak üzere dört küçük limandan uzak durmaları tavsiye edildi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, sarsıntıların ardından halka sükunet çağrısı yaptı.

Ev ve otel sahiplerine, şiddetli bir deprem durumunda büyük miktarda suyun binaları istikrarsızlaştırabileceği endişesiyle yüzme havuzlarını boşaltmaları yönünde talimat verildi.

Feribot şirketleri, adadan ayrılan yabancı işçilerin sayısında artış olduğunu açıkladı.

İngiltere hükümetinin seyahat tavsiyesinde, Yunan Sivil Savunma Bakanlığı tarafından depremler konusunda yayınlanan kılavuza atıfta bulunuldu.

Yunanistan medyası, Ege Denizi’nde birkaç gündür art arda gelen depremlerle ilgili son durumu uzmanların yorumlarıyla aktardı.

"Tektonik bölgeye kaydı"

Kathimerini gazetesine konuşan Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vassilis Karastathis, 1-2 Şubat’ta hem sıklık hem de büyüklük açısından çok sayıda deprem kaydedildiğini ve bunların birçoğunun 4 büyüklüğünü aştığını söyledi.

Karastathis “Hedeflediğimiz şey sismik aktivitede kademeli bir azalmadır, ancak şu anda bunun tam tersi gerçekleşiyor” dedi. Karastathis’e göre sismologların dikkati Kaldera'dan, aktivitenin tamamen tektonik nedenlere bağlandığı Anudros bölgesine kaydı.

Karastathis, bu sarsıntıları 1956 depremiyle karşılaştırmanın ise riskli olduğunu vurguladı.

Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü’ne göre meydana gelebilecek en büyük depremin 5.5 Richter'i aşması beklenmiyor.

Ayrıca tsunami riskinin düşük olduğu vurgulandı ancak vatandaşların denize yakın bölgelerden kaçınmaları tavsiye edildi.

Öte yandan, vatandaşların daha şiddetli sarsıntıların yaşanması durumunda güvenlikleri açısından Ammoudi limanları ve Fira Eski Limanı'na giriş ve çıkışlardan kaçınmaları tavsiye edildi.

Özellikle Santorini, Amorgos ve Ios adalarında, doktor ve kurtarıcıların yanı sıra ambulanslardan oluşan Özel Afet Tıbbı Dairesi ekibi takviye edildi.



Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025, 09:47