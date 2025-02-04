Kameralar işe yaradı

Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken ülkeye yasal girişi olmadığı tespit edilerek tutuklanan Mustafa Rajeha’yı aracının bagajında KKTC’ye geçiren Mohamad Ekhtıar dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde Mustafa Rajeha’yı tanımadığını, otostop çekerken aldığını iddia ettiği ancak yapılan soruşturma sonucu yalan söylediğinin tespit edildiği açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlı yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, zanlının 27 Ocak tarihinde saat 23.41sıralarında Mustafa Rajeha isimli şahsı, aracının bagajında gizleyerek işlem yaptırmadan Metehan Sınır Kapısından KKTC'ye giriş yapmasını sağladığını söyledi.

Polis, Mustafa Rajeha’nın 28 Ocak 2025 tarihinde Ercan Havaalanı’mdan çıkış yapacağı esnada tutuklandığını ve 29 Ocak tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderildiğini anımsattı.

Polis memuru, Mohamad Ekhtıar’ın ise 30 Ocak 2025 tarihinde Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC'ye geçmeye çalışırken tutuklandığını, 31 Ocak tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul etmeyip, Mustafa Rajeha’yı KKTC’ye geçirmediğini, kuzeyde otostop çekerken aracına aldığını iddia ettiğini, alınan 3 günlük ek süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini belirtti.

Polis, zanlının beyanları doğrultusunda Ortaköy’de bazı güzergahların kameralarının incelendiğini, Mobese kameralarında Mustafa Rajeha’nın yanında olduğunun görüldüğünü açıkladı. Polis, zanlının vermiş olduğu beyanın doğru olmadığının teyit edilerek, Mustafa Rajeha’yı KKTC'ye arabasının bagaj bölümünde getirdiğinin aşikar olduğunu, zaten Rajeha’nın da ifadesinde arabanın bagajında kuzeye geçtiğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının güneyde yaşadığını, KKTC’de yasal statüsü bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 25 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

