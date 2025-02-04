Değerlendirme aşamasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekran bağımlılığının gündemlerinde olduğunu ifade edip "Sosyal medyaya yaş sınırı gelebilir." dedi. Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda hassas olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz. Öğretmenin eli öpülür." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde şiddete dikkat çekip "Tavizsiz politika izliyoruz. İster veli ister öğrenci bu durum fark etmez." dedi.

22 yılda eğitimde yapılan yenilikleri anlatan Erdoğan, "2002 yılında eğitime ayrılan bütçe 7,5 milyar liraydı. Bugün bu tutar toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti. 820 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Yüzde 80'inini biz göreve başlattık." diye konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

“Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz. Öğretmenin eli öpülür. Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda çok hassasız. Tavizsiz politika izliyoruz. İster veli ister öğrenci bu durum fark etmez.

Yasal düzenlemelerle öğretmenlerimize karşı işlenen suçlarda cezaları artırdık. Dijital mecraların kontrolsüz pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız bırakamayız. Yeni tedbirleri devreye alacağız. Sosyal medyaya yaş sınırlaması gelebilir, değerlendiriyoruz.

Eğitim değişimlerden en fazla etkilenen alanların başında yer almaktadır. Trendleri takip ediyor, gereken adımları artıyoruz.”

