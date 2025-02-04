Önemli bir adım

Çevre Koruma Dairesi’nin yetkilendirdiği Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd. KKTC’den Türkiye’ye ilk granül lastik ihracatını gerçekleştirdi.

Çevre Koruma Dairesi’nin öncülüğünde ülkede uzun süredir biriken ömrünü tamamlamış araç lastikleri, Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd. tarafından işlenerek metalsiz granül hammaddeye dönüştürüldü.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre; hammaddeye dönüşen granül lastikler Türkiye'deki çimento üreticilerinden Çimsa’ya ihraç edildi. Yaklaşık bin 600 ton granül lastik geçtiğimiz gün Mağusa Limanı’ndan gemiye yüklenerek Türkiye’ye gitti.

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ihracatın hem çevreyi koruma hem de ekonomik değer yaratma açısından KKTC için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı ve "Ülkede biriken atık lastiklerin çevreye zarar vermeden geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması büyük bir başarıdır" dedi.

Geri dönüşüm süreci sayesinde, doğaya zarar verebilecek atık lastikler bertaraf edilirken, ekonomiye de katkı sağlanmış olduğunu kaydeden Ataoğlu, "KKTC'nin atık yönetimi ve sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında ilerleyen dönemlerde benzer projelerin hayata geçirilmesini de planlıyoruz.” diye konuştu.

