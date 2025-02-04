Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası’na bağlı çalışanlar sağlıksız koşullar, düşük hizmet bedeli gerekçesiyle dün Gazimağusa Limanı’nda 3 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.
Gazimağusa Limanı’nda örgütlü bulunan Hür-İş’e bağlı Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası (Liman-Sen), sorunlara bir an önce çözüm bulmasını talep ederek, aksi halde limanda hizmetlerin duracağını yineledi ve bugünden itibaren süresiz greve gideceklerini açıkladı.
Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, eylemde yaptığı açıklamada, Liman-Sen çalışanlarının sağlıksız koşullarda hizmet verdiğini ve düşük hizmet bedeli aldığını belirterek, yaşanan tüm olumsuzluklara son vermek adına üyelerinin 3 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.
Süresiz grev kapıda
Gazimağusa Limanı’nda sorunlara dikkat çekmek için üç saatlik iş bırakma eylemi yapıldı
Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası’na bağlı çalışanlar sağlıksız koşullar, düşük hizmet bedeli gerekçesiyle dün Gazimağusa Limanı’nda 3 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.
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