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Süresiz grev kapıda

Gazimağusa Limanı’nda sorunlara dikkat çekmek için üç saatlik iş bırakma eylemi yapıldı

Süresiz grev kapıda
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Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası’na bağlı çalışanlar sağlıksız koşullar, düşük hizmet bedeli gerekçesiyle dün Gazimağusa Limanı’nda 3 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.
Gazimağusa Limanı’nda örgütlü bulunan Hür-İş’e bağlı Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası (Liman-Sen), sorunlara bir an önce çözüm bulmasını talep ederek, aksi halde limanda hizmetlerin duracağını yineledi ve bugünden itibaren süresiz greve gideceklerini açıkladı.
Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, eylemde yaptığı açıklamada, Liman-Sen çalışanlarının sağlıksız koşullarda hizmet verdiğini ve düşük hizmet bedeli aldığını belirterek, yaşanan tüm olumsuzluklara son vermek adına üyelerinin 3 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.
 

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