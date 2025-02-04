Süresiz grev kapıda

Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası’na bağlı çalışanlar sağlıksız koşullar, düşük hizmet bedeli gerekçesiyle dün Gazimağusa Limanı’nda 3 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

Gazimağusa Limanı’nda örgütlü bulunan Hür-İş’e bağlı Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası (Liman-Sen), sorunlara bir an önce çözüm bulmasını talep ederek, aksi halde limanda hizmetlerin duracağını yineledi ve bugünden itibaren süresiz greve gideceklerini açıkladı.

Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, eylemde yaptığı açıklamada, Liman-Sen çalışanlarının sağlıksız koşullarda hizmet verdiğini ve düşük hizmet bedeli aldığını belirterek, yaşanan tüm olumsuzluklara son vermek adına üyelerinin 3 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

