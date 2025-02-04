45 bin yıl hapislik

KKTC’de kurduğu Çiftlik Bank Şirketi aracılığıyla internet üzerinden binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın hakkında farklı suçlardan 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Mehmet ve Fatih Aydın'a ayrıca 496 milyon 64 bin lira adli para cezası veren heyet, bu cezanın 24 ay taksitle ödenmesine hükmetti.

Kartal’daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Havva Özay ve Osman Naim Kaya katıldı.

Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın’ın bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçundan 4 bin 414 kez olmak üzere, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından cezalandırılmaları talep edilen davanın karar duruşmasında, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu.

“Dolandırma amacım yoktu”

Tutuklu Sanık Mehmet Aydın savunmasında, “Ben dolandırmak kastıyla yapmadım; kimseyi de dolandırmadım. Benim dolandırma amacım yoktu.” dedi.

Mal varlığına tedbir konulduğunu söyleyen Aydın, bu yüzden zararları ödeyemediğini savundu. Aydın, “El konulan param faizli duruyor onunla karşılanabilir.” dedi.

Tutuklu sanık Fatih Aydın ise savunmasında, “Daha önce savunmamı yapmıştım. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

Tutuklu diğer sanıklar da hiçbir suçları olmadığını iddia edip, beraatlarını talep etti.

Son sözleri soruldu

Karar açıklanmadan önce son sözünü söyleyen Mehmet Aydın, “Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım müştekilere. Beratimi istiyorum” derken, Fatih Aydın ise, “Ben hiçbir örgüte üye değilim. Sanıkları dinlediniz. Sanıklardan çoğu beni tanımıyor. Ben de çoğunu tanımıyorum. Beratimi talep ediyorum.” cümlelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ı, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle ve Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olmak", "Mal varlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplamda 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezası verildi.

Kara kutu olarak bilinen tutuklu sanık Osman Naim Kaya, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından beraat ederken, "Örgüte üye olma" suçundan 3 yıl hapis cezası aldı. Tutuklu sanıklar Osman Naim Kaya ve Havva Özbay'ın tahliyelerine karar veren mahkeme, Mehmet Aydın, Fatih Aydın ve Koray Hasgül'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Çiftlik Bank olayı

Çiftlik Bank, Ponzi oyunu üzerine kurulu, sisteme sonradan katılanın parasının daha önce katılana aktarıldığı bir dolandırıcılık oluşumuydu.

Şirket Mehmet Aydın tarafından Ağustos 2016’da Famegame Software Ltd. Şti. ismiyle KKTC’de kuruldu ve merkezi Kuzey Kıbrıs'ta bulunmaktaydı. İnternet üzerinden oynanan bir çiftlik oyununda satın alınan ve beslenen hayvanların Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde kurulan çiftliklerde üretim için kullanılacağı vadedilmişti. Bu yöntemle 132 bin katılımcıdan sistemin çalışmaya başladığı 31 Temmuz 2016'dan 2017’ye kadar bir milyar 139 milyon 972 bin 622 TL toplandı. Katılımcılara 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı tespit edilirken, sistemdeki mal varlığı değerinin 58 milyon 126 bin 75 lira olduğu, şirketlere sermaye olarak toplam 128 milyon 490 bin 850 lira aktarıldığı, şirketlerin 2017 yılı itibarıyla toplam 22 milyon 541 bin 596 lira zarar ettiği belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025, 09:46