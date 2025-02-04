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Yerleşim teşvik edilmeli

Tatar, Arıdamı köyünde fidan dikme etkinliğinde önemli bir noktaya değindi

Yerleşim teşvik edilmeli
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Artemi (Arıdamı) Köyünü Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.
Verilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arıdamı köyündeki fidan dikme etkinliğinde yaptığı konuşmada, Arıdamı köyüne yerleşimin teşvik edilmesi amacıyla Artemi (Arıdamı) Köyünü Yaşatma Derneği’nin yaptığı çalışmaların önemli olduğunu kaydetti. Tatar, köye su getirmesinden dolayı Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’a teşekkür etti.
Yeni yolların yapılmasıyla Arıdamı köyüyle şehirler arasındaki mesafenin kısaldığında dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta ve yurt dışında yaşayan Arıdamı kökenli vatandaşların köyüne yatırım yapması çağrısında bulundu.
 

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