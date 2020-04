Can kaybı 184 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 600 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı 720 bini, ölenlerin sayısı ise 184 bini aştı. İspanya'da son 24 saatte Covid-19 salgınında 440 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 184 bin 614'e yükseldi.

Coronavirüsünden en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de son 24 saatte 1710 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 46 bin 785'e yükselmiş oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı bilgilere göre, ABD’de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 318 artışla 842 bin 624’e yükseldi.

Ülkede en çok vaka görülen New York’ta ise 263 bin 754 vaka ve 19 bin 453 can kaybı bulunuyor.

Virüs salgınının ilk günlerde ABD Başkanı Trump, 200 binin altında ölümün iyi sayılabileceğini belirtmişti.

Uzmanlar ABD’deki ölümlerin artarak devam etmesinden endişe duyuyor.

İngiltere

Birleşik Krallık’taki Coronavirüsü ölümleri 18 bin 738'e yükseldi. Son 24 saatte ülkede 616 kişi daha hayatını kaybetti. İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta dün hastanelerde 616 kişi daha Coronavirüsü yüzünden hayatını kaybetti.

Son verilerle birlikte can kaybı 19 bine yaklaştı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 23 Nisan itibarıyla 583 bin 496 test yapıldığı bildirildi. Yapılan testler sonucunda ise toplamda 138 bin 78 kişide virüse rastlandığı belirtildi.

İspanya

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 440 artışla 22 bin 157'ye çıktı. Ülkedeki 24 saatte bildirilen vaka 208 bin 389 olarak belirtildi.

İran

İran’da yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 90 artarak 5 bin 481’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 90 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1030 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 481’e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 87 bin 26’ya ulaştığını bildirdi.

Belçika

Belçika’da, yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 908 artarak 42 bin 797’ye ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 211 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 367 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 27 azalarak 993’e gerilediği de vurgulandı.

Covid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 908 artarak 42 bin 797’ye çıktığı aktarılan açıklamada, 230 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 6 bin 490’a yükseldi. Bunların yüzde 46’sı hastanelerde, yüzde 53’ü ise huzurevlerinde vefat etti.

Brezilya

Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen Latin Amerika ülkelerinden Brezilya’da, Amazonas eyaletinde toplu mezarlar kazılmaya başlandı.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Amazonas eyaletinin başkenti Manaos’ta ölü sayısının hızla artması nedeniyle Kovid-19 yüzünden hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılması kararı alındı.

Manaos Belediyesinden yapılan açıklamada, Taruma Mahallesi’ndeki Nossa Senhora Aparecida Mezarlığı’nda, cenazelerin yan yana gömüldüğü “siper” adı verilen toplu mezarların kazılmaya başlandığı duyuruldu.

Açıklamada, artan ölü sayısı nedeniyle kararlaştırılan bu yöntemin, diğer ülkelerde kullanıldığı, cenazelerin kimliğinin korunacağı ve tabutların belirli mesafelerle defnedileceği bilgisine yer verildi.

Salgından en çok etkilenen Latin Amerika ülkelerinden Brezilya’da, 2 bin 906 kişinin hayatına mal olan virüs 45 bin 757 kişide görüldü.

Çin

Coronavirüsü dünya çapında 2.6 milyondan fazla insanı etkilerken, Çin'den iyi haberler gelmeye devam ediyor... Çin hükümeti yaptığı açıklamada, son 24 saatte Coronavirüsüne bağlı ölüm yaşanmadığını duyurdu. Böylelikle ülkede son 6 gündür corona virüsüne bağlı ölüm gerçekleşmedi. Dünya çapında Coronavirüsü enfekte olanların sayısı 2.6 milyonu geçerken, Coronavirüsüne bağlı ölümlerin sayısı da 184 bini buldu. Coronavirüsünün çıktığı ülke olarak uluslararası kamuoyunda bilinen Çin’den bir iyi haber daha geldi.

Geçen hafta içerisinde ABD Başkanı Trump’ın, “Sonuçları şaibeli. Verileri şeffaf paylaşmıyorlar” diyerek eleştirdiği Çin güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Çin hükümetinin yaptığı açıklamada son 24 saat içerisinde sadece 10 yeni Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Fransa

Fransa Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada göre, ülkede Coronavirüsü salgını nedeniyle toplam ölü sayısı 21 bin 340’a yükseldi.

Ülkede vaka sayısı ise bin 827 artarak 159 bin 877 oldu. Yetkililer, yoğun bakımdaki hasta sayısında ise son iki hafta düşüş yaşandığını ve hasta sayısının 5 bin 218 olduğunu ifade etti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Fransa, ABD, İtalya ve İspanya’nın ardından en çok ölüm oranına sahip dördüncü ülke.

İtalya

İtalya Sivil Savunma Ajansı’nın açıkladığı güncel verilere göre, İtalya’da vaka sayısı son bir günde 3 bin 370 artarak 187 bin 327 oldu.

Reuters’ta yer alan habere göre, etkililer yoğun bakımda olan hasta sayısının 2 bin 384 olduğu belirterek, 54 bin 543 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

21 Şubat tarihinden bu yana Coronavirüsü salgınıyla mücadele eden İtalya, 46 binden fazla ölü sayısının olduğu ABD’nin ardından en çok ölümlerin yaşandığı ikinci ülke konumunda. Vaka sayısında ise ABD ve İspanya’nın ardından en çok vakaya sahip üçüncü ülke.