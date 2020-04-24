İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın girişimleriyle dün Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit, Belediye Meclis Üyeleri,

Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam ve Yerel Yönetimler Müdürü Fatma Serinkan’ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, uzun süredir Büyükkonuk Belediyesinde yaşanan sıkıntıların aşılması için görüşmeler yapıldı ve taraflar arasında uzlaşı sağlandı.

Baybars, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit ile dün İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen çok yapıcı bir toplantı sonucunda tarafların uzlaşıya varıldığını belirtti. Varılan uzlaşı sonucunda Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu ve Devrimci Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit uzlaşı protokolüne imza attı.

Baybars, varılan uzlaşı sonrası, Devrimci Genel-İş Sendikasında örgütlü olan ve Aralık ayından beri maaşlarını alamayan Büyükkonuk Belediye çalışanlarının 9 Mart’ta başlattıkları grevin yarın itibariyle son bulacağını ve taraflar arası imzalanan protokolle de çalışanların Aralık- Ocak maaşlarının 29 Nisan’da eksiksiz ödenecek olmasının bu zor dönemde çok önemli olduğunu söyledi. Ayrıca Baybars, imzalanan protokolle belediye gelirlerinden ödeme yaparken önceliğin personel maaşlarına verileceğinin kararının da protokolde yer alındığı belirtti.

